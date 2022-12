Zatrzymany seryjny włamywacz Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komisariatu Policji VII w Krakowie zatrzymali 31-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o włamania do mieszkań na terenie Nowej Huty. Łupem złodzieja padły głównie pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie oraz biżuteria o łącznej wartości ponad 160 tys. złotych.

We wrześniu i październiku br. na terenie Nowej Huty miało miejsce kilka włamań do mieszkań. Złodziej, zazwyczaj przez drzwi balkonowe dostawał się do środka, skąd rabował pieniądze i kosztowności. Do policjantów z Komisariatu Policji VII w Krakowie zgłosiło się pięciu poszkodowanych, którzy w wyniku przestępczego procederu stracili gotówkę i biżuterię o łącznej wartości ponad 160 tys. złotych.

Sprawą włamywacza zajęli się kryminalni z „siódemki”, którzy zgromadzili szereg informacji oraz wytypowali potencjalnego sprawcę. Pod koniec listopada br. policjanci z Komisariatu Policji VII w Krakowie pojechali do jednego z hoteli w powiecie krakowskim, gdzie jak ustalili, może przebywać obcokrajowiec podejrzewany o włamania do mieszkań na terenie Nowej Huty. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, w jednym z hotelowych pokoi zastali 31-letniego obywatela Gruzji. Mężczyzna został poinformowany o przyczynach wizyty, a następnie przeszukany. Funkcjonariusze sprawdzili również pokój, w którym zatrzymał się obcokrajowiec. W trakcie przeszukania kryminalni znaleźli i zabezpieczyli przedmioty mogące pochodzić z kradzieży m.in. polską i zagraniczną walutę, monety, telefony, portfele oraz markowe obuwie. 31-latek został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji VII w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia. Podejrzany odpowie za kradzież z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.

Przypominamy i apelujemy!

Przed nami czas przedświątecznych zakupów oraz świątecznych wyjazdów, a co za tym idzie okres, w którym częściej opuszczamy nasze domy i mieszkania. Pamiętajmy, że naszą nieobecność w miejscu zamieszkania mogą wykorzystać przestępcy. Poniżej przypominamy podstawowe porady, jak ochronić nasz dobytek przed włamywaczami:

Wyjeżdżając z domu na dłuższy czas pozamykajmy dokładnie drzwi i okna, zaciągnijmy rolety antywłamaniowe,

Jeżeli posiadamy, włączmy alarmy i inne zabezpieczenia,

Jeżeli nasza nieobecność potrwa dłużej, zakręćmy główne zawory z gazem i wodą,

Poprośmy zaprzyjaźnionego sąsiada o czujność i zwrócenie uwagi na nasze mienie. Jak również o wyjmowanie ze skrzynki poczty, odgarnianie śniegu, zapalanie wieczorem świateł, itp.

Zastanówmy się, czy rzeczy wartościowe, np. gotówka i biżuteria podczas naszego wyjazdu nie będą bardziej bezpieczne na koncie, czy w skrytce bankowej niż w domu. Rzeczy wartościowe warto sfotografować, spisać numery fabryczne, oznakować - wtedy, w razie kradzieży, ułatwi to ich odnalezienie.

Jeśli po powrocie okaże się, że doszło do włamania, niczego nie ruszajmy i natychmiast zadzwońmy na Policję.

Jak co roku, w czasie Świąt Bożego Narodzenia policjanci będą dbali o nasze bezpieczeństwo. Zachęcamy jednak, aby w przypadku zauważenia jakiejś niepokojącej sytuacji, czy dziwnie zachowujących się osób, przekazać niezwłocznie tą informację do odpowiedzialnych służb - zadbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo.