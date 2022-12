Policyjny pilotaż na porodówkę Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Przez trudne warunki drogowe spowodowane opadami śniegu oraz zakorkowane ulice, rodząca kobieta nie mogła dojechać na czas do szpitala. Z pomocą rodzinie przybyli białostoccy policjanci, którzy pilotowali jej pojazd. Już po kilkunastu minutach kobieta trafiła pod opiekę lekarzy.

Wczoraj, 11.12.2022 roku, po 17.00 dyżurny białostockiej komendy został poinformowany, że mężczyzna wiezie swoją rodzącą żonę do szpitala. Mężczyzna obawiał się, że przez bardzo trudne warunki na drodze spowodowane opadami śniegu i zakorkowane ulice nie dotrze na czas do szpitala. Kierowca poprosił o pomoc policjantów. W stronę zgłaszającego natychmiast ruszyli mundurowi z białostockiej drogówki. Na obrzeżach miasta funkcjonariusze zauważyli renault zgłaszającego. Policjanci poinstruowali kierowcę, w jaki sposób ma jechać i rozpoczęli pilotaż. Chwilę później dołączyli do nich policjanci z patrolówki, którzy zabezpieczyli eskortowany samochód z tyłu. Już po kilkunastu minutach przyszli rodzice bezpiecznie trafili pod opiekę położnych i lekarzy.