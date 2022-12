Niebieska krew popłynęła do potrzebujących. Lubuscy policjanci podzielili się płynem ratującym życie Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci z nadinspektorem Jarosławem Pasterskim na czele aktywnie wzięli udział w akcji poboru krwi „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”. Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim tłum funkcjonariuszy, pracowników Policji i mieszkańców czekał na swoją kolej, by podzielić się płynem ratującym życie. To kolejna tego typu inicjatywa, w którą zaangażowali się lubuscy stróże prawa.

Lubuscy policjanci stale włączają się w różne akcje krwiodawstwa, by podarować swój najcenniejszy dar osobom, których życie i zdrowie jest zagrożone. Tym razem jednak, to sami funkcjonariusze byli organizatorami tej szlachetnej inicjatywy. Policjanci wchodzący w skład „Honorowego Klubu Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim” zorganizowali akcję poboru krwi pod hasłem „Nasza krew – Nasza Ojczyzna”.

W poniedziałek (12 grudnia) rano, przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, stanął Mobilny Punkt Poboru Krwi, do którego czekała kolejka funkcjonariuszy, pracowników Policji i mieszkańców. Wszystkie te osoby miały jeden cel – uratować ludzkie życie i zdrowie. To było możliwe właśnie poprzez oddanie krwi. By jednak tak się stało, każdy dawca musiał wypełnić specjalną ankietę i przejść badania lekarskie. Jeśli żadne przeciwskazania nie wystąpiły, można było oczekiwać na swoją kolej, by w końcu podzielić się życiodajnym płynem.

Wśród wielu zgromadzonych dawców, byli tacy którzy krew oddawali po raz pierwszy, ale także pojawiły się osoby, które stale są obecne podczas tego typu akcji. To przede wszystkim policjanci i pracownicy Policji wchodzący w skład „Honorowego Klubu Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża Przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim”. Wiele z tych osób ma już na swoim koncie oddane kilkadziesiąt litrów krwi, co jest ogromnym powodem do dumy.

Oddana krew trafi do Regionalnego Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznicztwa w Zielonej Górze w celu preparatyki, a później już do szpitali, gdzie posłuży do ratowania ludzkiego życia i zdrowia.

