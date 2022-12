Pijana kierująca potraciła 10-letnią dziewczynkę. Na sytuację zareagowała policjantka po służbie Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dziś przed godziną 07.00 policjanci zostali powiadomieni o wypadku drogowym, do którego doszło na ul. Wieżyckiej. Podczas zdarzenia 40-latka kierująca samochodem marki Kia Ceed, będąc w strefie zamieszkania, potrąciła 10-latkę, która przechodziła przez ulicę. Na tę sytuację jako pierwsza zareagowała policjantka, będąca poza służbą. Funkcjonariuszka wezwała pomoc, udzieliła 10-latce pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wsparcia psychicznego. Jak się okazało, kierująca kią była pijana i miała ponad 0,7 promila alkoholu w organizmie.

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku przed godziną 07.00 policjanci zostali powiadomieni o wypadku drogowym, do którego doszło na ul. Wieżyckiej. Z ustaleń policjantów ruchu drogowego, którzy pracowali na miejscu zdarzenia, wynika, że 40- latka z Gdańska kierująca samochodem marki Kia Ceed jadąc ul. Wieżycką w kierunku ul. Świętokrzyskiej, będąc w strefie zamieszkania, potrąciła 10-letnia dziewczynkę, która przechodziła przez ulicę.

Na tę sytuację jako pierwsza zareagowała policjantka z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego komisariatu przy ul. Platynowej, która była poza służbą. Funkcjonariuszka, widząc, co się stało, zatrzymała swój samochód, wezwała policję i pogotowie oraz udzieliła 10-latce pierwszej pomocy przedmedycznej, oraz wsparcia psychicznego, aż do czasu przyjazdu ratowników medycznych. Na skutek wypadku 10-latka została przewieziona do szpitala z urazem nogi.

Patrol ruchu drogowego zbadał stan trzeźwości kierującej kią. Okazało się, że 40-latka była pijana i miała w wydychanym powietrzu ponad 0,7 promila alkoholu. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 40-latce.

Za spowodowanie wypadku drogowego w stanie nietrzeźwości grozi 4,5 roku pozbawienia wolności, Jeśli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, sprawcy grozi do 12 lat więzienia. Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi do 2 lat pozbawienia wolności i sądowy zakaz kierowania pojazdami.

(KWP w Gdańsku / sc)