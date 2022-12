#pomagamyichronimy - to nabiera szczególnego znaczenia w czasie mrozów Data publikacji 12.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Garwolińscy policjanci systematycznie kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, samotne, czy nadużywające alkoholu. To właśnie one w tym zimowym okresie są szczególnie narażone na wychłodzenie. Dzisiejszej nocy policjanci zauważyli młodą kobietę ubraną jedynie w piżamę i klapki. W rozmowie z nastolatką policjanci dowiedzieli się, że wyszła z pobliskiego szpitala bez wiedzy personelu. Zmarzniętą nastolatkę policjanci zabrali do radiowozu, aby się ogrzała, a następnie przekazali opiekunom.

Dzisiejszej nocy (12.12) policjanci Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego z KPP w Garwolinie bacznie patrolowali miasto, zwracając szczególną uwagę na osoby mogące potrzebować pomocy z uwagi na mróz i intensywne opady śniegu. Tuż przed godziną 2.00 funkcjonariusze zauważyli młodą kobietę. Ubrana była ona jedynie w piżamę i klapki. Policjanci od razu zorientowali się, że kobieta może potrzebować pomocy. W rozmowie z nastolatką dowiedzieli się, że wyszła z pobliskiego szpitala bez wiedzy personelu i chciała dostać się do domu. Zmarzniętą nastolatkę policjanci zabrali do radiowozu, aby się ogrzała, a następnie odwieźli do szpitala i przekazali opiekunom.

Zima i towarzyszące jej niskie temperatury to wyjątkowo trudny czas. Nie bądźmy obojętni na potrzeby osób bezdomnych, samotnych czy nadużywających alkoholu.

Pamiętajmy także o samotnych sąsiadach i znajomych. Jeśli widzisz osobę potrzebującą, nie wahaj się zadzwonić na numer alarmowy 112. Pamiętaj, że miejsce zagrożone możesz oznaczyć również na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.