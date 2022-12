Leżał zmarznięty na ziemi, z pomocą przyszedł mieszkaniec powiatu strzeleckiego Data publikacji 13.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec powiatu strzeleckiego znalazł na polnej drodze leżącego, wychłodzonego mężczyznę. Zatrzymał przejeżdżający patrol Policji, który ogrzał znalezioną osobę i przewiózł do miejscowego szpitala. Z uwagi na silne wychłodzenie organizmu odnaleziony mężczyzna pozostał w placówce medycznej. Dzięki wzorowej reakcji świadka zdarzenia nie doszło do tragedii.

Wczoraj, 12 grudnia, patrol ruchu drogowego zauważył w miejscowości Rożniątów mężczyznę wzywającego pomocy. W rozmowie z nim mundurowi ustalili, że znalazł on leżącego na środku drogi polnej wyziębionego mężczyznę. Kontakt ze znalezionym był utrudniony, mężczyzna był bardzo osłabiony i nie pamiętał jak się nazywa. Funkcjonariusze ogrzali go kocem termicznym i przewieźli do miejscowego szpitala. Z uwagi na stan hipotermii znaleziona osoba została pod opieką lekarzy w placówce medycznej. W toku dalszych czynności funkcjonariusze ustalili, że odnalezionym mężczyzną jest 23-letni mieszkaniec Strzelec Opolskich.

Dzięki wzorowej reakcji mieszkańca powiatu strzeleckiego nie doszło do tragedii.

Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy, zagrożoną wychłodzeniem. Nawet kilkanaście minut spędzonych na mrozie bez odpowiedniego ubrania może stanowić poważne zagrożenie życia lub zdrowia.

Przez najbliższe tygodnie będzie nam towarzyszyć ochłodzenie i opady śniegu. Te niesprzyjające warunki pogodowe stanowią szczególne zagrożenie dla osób, które nie mają dachu nad głową. Tragiczny finał może mieć nawet kilka godzin spędzonych na parkowej ławce podczas niewielkich mrozów.

Pamiętajmy, jeśli widzimy osobę śpiącą na ławce lub ubraną nieadekwatnie do pogody nie bądźmy obojętni, nie bójmy się reagować.

Zwracajmy uwagę na to, czy w naszej okolicy nie przebywają bezdomni. Kiedy wiemy, że w opuszczonych budynkach przebywają osoby bez dachu nad głową poinformujmy służby ratunkowe, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Zachęcamy również do skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy zaznaczyć miejsce, w którym przebywają osoby bezdomne, a funkcjonariusze Policji zweryfikują przesłane zgłoszenie.