Podziękowania za wsparcie akcji "Szlachetna Paczka" Data publikacji 13.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka wpłynęły podziękowania dla kierownictwa polskiej Policji za udział w XXII edycji Szlachetnej Paczki.

Wzorem ubiegłego roku kierownictwo polskiej Policji zaangażowało się w projekt Szlachetnej Paczki i dokonało wyboru rodziny - małżeństwa z dwójką dorastających synów z województwa podlaskiego.

Otrzymali oni wszystkie rzeczy, o które prosili: zapasy żywności, środki czystości, żelazko, komplety pościeli, ubrania, buty oraz wymarzone upominki dla każdego członka. Zakup wskazanych przez rodzinę rzeczy pozwoli odłożyć jej pieniądze, które będą mogły być przeznaczone na inne konieczne wydatki.

Paczki przygotowane w Komendzie Głównej Policji trafiły do wybranej rodziny podczas „Weekendu Cudów”.

Od 2001 roku Wolontariusze Szlachetnej Paczki spotykają się z rodzinami w potrzebie, przychodzą do ich domów, docierają do prawdziwej biedy. Dopiero gdy dogłębnie poznają indywidualną sytuację rodziny, podejmują decyzję o jej włączeniu do programu.

Dla rodzin zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Szlachetnej Paczki kontakt z Wolontariuszem i pomoc materialna stają się impulsem do zmiany.

Podczas Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki, który dobiegł już końca, wolontariusze docierali do kilkunastu tysięcy potrzebujących Rodzin i przekazywali im pomoc przygotowaną przez Darczyńców. W tej edycji pomoc dotarła do prawie 15,5 tys. rodzin w potrzebie. Do Szlachetnej Paczki włączane są Rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.