Policyjny pies Haker odnalazł zaginionego Data publikacji 13.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policyjny pies Haker podjął trop i odnalazł 22-latka, którego zaginięcie zgłosiła rodzina. Mężczyzna został odnaleziony na przystanku autobusowym. Do zmarzniętego 22-latka wezwano pogotowie, po czym policjanci przekazali go pod opiekę rodziny.

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 roku przed godziną 16.00 łęczyńscy policjanci otrzymali informację o zaginięciu 22-latka z gminy Spiczyn. Z relacji zgłaszającej wynikało, że jej syn po godzinie 15.00 po kłótni wyszedł z domu zostawiając telefon. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, opady śniegu i mróz policjanci natychmiast zorganizowali działania i podjęli poszukiwania. Oprócz funkcjonariuszy w poszukiwaniach udział wzięli strażacy, zaangażowany został również przewodnik z psem patrolowo-tropiącym o imieniu Haker z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Do działań użyto również kamery termowizyjnej.

Kluczowym do szczęśliwego zakończenia poszukiwań okazał się policyjny czworonóg. Haker po zapoznaniu się z pozostawionym zapachem, gdzie po raz ostatni widziany był zaginiony, podjął trop i doprowadził swojego przewodnika do przystanku autobusowego. To właśnie tam siedział młody mężczyzna. Do zmarzniętego 22-latka wezwano załogę pogotowia ratunkowego.

Dzięki pomocy służbowego psa i intensywnym działaniom służb 22-latek już po kilku godzinach od przyjęcia