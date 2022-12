Nie widziała nieoznakowanego radiowozu we wstecznym lusterku. Pędziła 150 km/h w obszarze zabudowanym

Policjanci wrocławskiej drogówki, którzy działają w specjalnej grupie SPEED, dbają o bezpieczeństwo na drogach miasta i powiatu, sprawdzając m.in. czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości. Patrolując ulice Psiego Pola uwagę funkcjonariuszy zwróciło jadące ze znaczną prędkością BMW. Mundurowi zmierzyli jego prędkości, a na ekranie wideorejestratora, w który wyposażony jest ich nieoznakowany radiowóz, wyświetlił się wynik 150 km/h. Wykroczenie to zostało zarejestrowane na odcinku drogi, na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 km/h!