Co robić gdy zaginie osoba najbliższa - policja radzi i apeluje oraz dziękuje za okazywane zaangażowanie i empatię Data publikacji 13.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pomorscy policjanci wielokrotnie w związku z informacją od rodziny, znajomych czy też opiekunów prawnych podejmowali działania poszukiwawcze osób zaginionych. Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, od razu kierowane są liczne siły policjantów pionu prewencji, kryminalnego oraz ruchu drogowego. W zależności od sytuacji przeczesywany jest teren, używane są psy służbowe, drony lub śmigłowiec z kamerą termowizyjną. Wszyscy funkcjonariusze zdają sobie sprawę jak cenny w takiej sytuacji jest czas - apelujemy o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112. Najważniejsza jest natychmiastowa reakcja, która napędza działania Policji.

Zaginięcie osoby – zaistnienie zdarzenia o charakterze nagłym, uniemożliwiającym ustalenie miejsca pobytu osoby i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności. Poszukiwanie osoby, której zaginięcie zgłoszono Policji - to zespół wszelkich dostępnych w tym zakresie czynności stosowanych przez policję, mających na celu odnalezienie tej osoby.

Prosimy o zapoznanie się z przygotowanym przez nas poradnikiem, wiedza i stosowanie tych kilku ważnych rad może okazać się potrzebna w najmniej oczekiwanej sytuacji:

Kierując się do najbliższej jednostki policji w celu zgłoszenia zaginięcia osoby należy być przygotowanym, że policjant poprosi o:

podanie pełnych danych personalnych osoby zaginionej; aktualne zdjęcie osoby zaginionej; podanie cech wyglądu zewnętrznego z uwzględnieniem posiadanych znaków szczególnych; opisu ubioru w chwili zaginięcia z uwzględnieniem znaków firmowych; oznaczenie grupy krwi; opisanie przedmiotów posiadanych w chwili zaginięcia; podanie miejsca i okoliczności zaginięcia; rodzaju chorób, nałogów oraz charakter nawyków i skłonności, z uwzględnieniem prób samobójczych; określenie prawdopodobnych przyczyn zaginięcia, w kontekście sytuacji rodzinnej, zawodowej, konfliktów, wypowiedzi, pozostawionych listów; podanie adresów osób i instytucji, do których mogła udać się osoba zaginiona.

Co należy do obowiązków policjanta, który otrzymał informację o zaginięciu osoby?

niezwłocznie przyjąć zgłoszenie o zaginięciu osoby zarejestrować osobę zaginioną w policyjnym systemie utrzymywać stały kontakt z rodziną osoby zaginionej oraz udzielać im informacji o o stanie i przebiegu na żądanie osoby uprawnionej wydać potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia poinformować osoby zawiadamiające o najbliższym punkcie lub siedzibie organizacji udzielającej pomocy prawnej lub psychologicznej rodzinom osób zaginionych.

Jakie prawa mają rodziny osób zaginionych?

zawiadomienie o zaginięciu osoby można zgłosić w najbliższej jednostce policji prawo do kontaktu z policjantem prowadzącym poszukiwanie oraz dozwolonych prawem informacji o stanie i przebiegu poszukiwań żądania wydania potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu.

Pomorscy policjanci serdecznie dziękują wszystkim mediom za rozpowszechnianie informacji z wizerunkami osób zaginionych, bo to wielokrotnie za sprawą tych publikacji i zgłoszeń jakie w tej sprawie otrzymywali policjanci, mogliśmy szybko do takich osób dotrzeć i udzielić im niezbędnej pomocy. Wielkie podziękowania składamy również osobom korzystającym z portali społecznościowych, gdzie również z Państwa pomocą jesteśmy w stanie docierać do szerokiego grona odbiorców, co zdecydowanie wpływa na jeszcze większą możliwość szybkiego i skutecznego odnalezienia zaginionego człowieka. Bardzo pomocni i niezastąpieni są również kierowcy oraz motorniczy pojazdów komunikacji publicznej, których spostrzegawczość oraz wyczulenie na los pasażerów niejeden raz pomogła w dotarciu do osób np. z zanikami pamięci, które podróżują „bez celu”. Wszystkim Państwu, którzy swoją postawą prezentują zainteresowanie i empatię nad losem innych jesteśmy wdzięczni i prosimy o równie wielkie zaangażowanie w przyszłości. Przypominamy również, że informacje o miejscu przebywania osób zaginionych czy też poszukiwanych, przekazywane policjantom, mogą być anonimowe.