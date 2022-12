Dzielnicowy pomógł wyziębionemu 70-latkowi Data publikacji 14.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy z Posterunku Policji w Łaszczowie podczas obchodu rejonu służbowego, w jednym z domów na terenie gminy zastał skrajnie wyziębionego i zaniedbanego 70-latka. Funkcjonariusz wezwał na miejsce karetkę pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala. Nie bądźmy obojętni na potrzeby osób samotnych czy bezdomnych, które zwłaszcza teraz, w okresie zimowym, mogą potrzebować naszej pomocy.

Dzielnicowy nazywany policjantem pierwszego kontaktu w ramach odwiedzin posesyjnych odwiedza mieszkańców podległego mu rejonu służbowego. Szczególnie w okresie zimowym taka forma działalności prewencyjnej ukierunkowana na pomoc osobom bezdomnym czy samotnie mieszkającym jest niezwykle istotna. Potwierdziła to interwencja dzielnicowego z Posterunku Policji w Łaszczowie. Funkcjonariusz podczas obchodu rejonu służbowego udał się do jednego z domów na terenie podległej gminy. Policjant po wejściu do środka, gdzie panował chłód, zastał tam samotnie mieszkającego starszego mężczyznę. 70-latek był skrajnie wychłodzony i zaniedbany. Dzielnicowy natychmiast wezwał na miejsce karetkę pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala.

Na szczęście pomoc w tym przypadku przyszła w porę, dlatego nie bądźmy obojętni wobec osób potrzebujących pomocy, samotnie mieszkających czy narażonych na wychłodzenie. O każdej niepokojącej sytuacji zagrażającej życiu czy zdrowiu osoby potrzebującej informujmy służby ratunkowe dzwoniąc pod numer alarmowy 112. O trudnej sytuacji sąsiada lub znajomego można również powiadomić Ośrodki Pomocy Społecznej.