Wschowscy policjanci odzyskali ładowarki warte blisko pół miliona złotych Data publikacji 14.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wschowscy policjanci (10 grudnia) odzyskali dwie ładowarki, które zostały skradzione na terenie Niemiec. Sprzęt warty blisko 500 tysięcy złotych ukryty został na posesji jednej z pobliskich miejscowości. Zatrzymani czterej mężczyźni w wieku od 20 do 40 lat usłyszeli zarzuty paserstwa mienia znacznej wartości, za co grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

W minioną sobotę (10 grudnia) wschowscy policjanci otrzymali informację, że na terenie jednej z posesji w pobliskiej miejscowości znajdować ma się sprzęt w postaci ładowarek, które zostały skradzione na terenie Niemiec. Sprzęt przetransportowany zostały do Polski i ukryty w pomieszczeniach garażowych na terenie gminy Wschowa. Zaangażowani w sprawę mundurowi w trakcie sprawdzania zabudowań gospodarczych natrafili na specjalistyczny sprzęt. Sprawdzane przez policjantów ładowarki figurowały jako utracone w międzynarodowej bazie danych. Wartość przedmiotów wyceniono na blisko pół miliona złotych.

Do policyjnego aresztu trafiło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat, będących mieszkańcami powiatu wschowskiego. Mężczyźni usłyszeli zarzuty paserstwa mienia znacznej wartości, za co grozi im kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

nadkomisarz Maja Piwowarska

Komenda Powiatowa Policji we Wschowie