Odzyskane 2 fiaty 500, podejrzany o kradzież z włamaniem aut z policyjnym dozorem Data publikacji 14.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z operacyjnej grupy „Kobra” zabezpieczyli dwa skradzione fiaty 500, do tego części od innych samochodów tej samej marki, dwie kradzione tablice rejestracyjne, łamak i sprzęt elektroniczny mogący służyć do kradzieży z włamaniem pojazdów. Zatrzymany 43-latek, jak wynika z zebranych materiałów, dopuścił się kradzieży z włamaniem dwóch fiatów, kierował samochodem pomimo sądowego zakazu oraz ukrywał dokument innej osoby. Zatrzymany usłyszał zarzuty, został objęty policyjnym dozorem.

Policjanci z „Kobry” pozyskali operacyjne informacje na temat pozostającego w ich zainteresowaniu 43-latka. Mężczyzna kilka miesięcy temu opuścił areszt śledczy i wszystko wskazywało na to, że powrócił do wcześniejszej przestępczej działalności. Jak ustalili operacyjni trudnił się głównie kradzieżami z włamaniem fiatów 500.

I to właśnie za kierownicą takiego kradzionego samochodu został przez „Kobrę” zatrzymany. W stacyjce znajdował się łamak, tablice rejestracyjne pochodziły z innego auta i były kradzione. W bagażniku znajdowały się kolejne kradzione tablice oraz sprzęt elektroniczny mogący służyć do kradzieży z włamaniem samochodów. Na terenie posesji mężczyzny w garażu funkcjonariusze zabezpieczyli kolejnego skradzionego fiata 500 oraz elementy wyposażenia i karoserii pochodzące najprawdopodobniej z innych kradzionych fiatów, zostaną one poddane badaniom przez biegłych. Mężczyzna w chwili zatrzymania kierował samochodem, chociaż posiadał sądowy zakaz. Dodatkowo ukrywał dokument innej, nieżyjącej już, osoby.

43-latek trafił do policyjnej celi. Zebrany, obszerny, materiał dowodowy posłużył do przedstawienia mężczyźnie zarzutów kradzieży z włamaniem dwóch samochodów, niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i ukrywania dokumentu innej osoby.

W Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Północ podjęto decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego dozoru policyjnego.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Północ.