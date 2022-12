Nie wiedział co z nim zrobić - wyrzucił zwierzę przez balkon Data publikacji 14.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z białostockiej "patrolówki" ustalili i zatrzymali podejrzanego o znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Pies został wyrzucony z 4 piętra, na jednym z białostockich osiedli. Nietrzeźwy właściciel tłumaczył, że go nie chciał. 47-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem w warunkach recydywy i decyzją sadu trafił na 3 miesiące do aresztu.

Dyżurny białostockiej komendy otrzymał informację, że z bloku na osiedlu mężczyzna wyrzucił szczeniaka. Na miejsce natychmiast pojechali policjanci z białostockiej patrolówki. Tam zastali zgłaszające kobiety, które zaopiekowały się rannym kilkumiesięcznym psem. Jak przekazały policjantom szczeniak został wyrzucony przez mężczyznę z czwartego piętra i spadł na beton.

Kobiety udzieliły szczeniakowi pomocy, a po przybyciu policjantów zawiozły do weterynarza. Kilka minut później policjanci ustalili i zatrzymali właściciela czworonoga. Okazał się nim 47-letni białostoczanin. Właściciel tłumaczył funkcjonariuszom, że nie chciał psa i nie miał co z nim zrobić, więc wyrzucił go przez balkon. W chwili zatrzymania 47-latek miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna wcześniej znęcał się nad zwierzęciem. Kopał go i przetrzymywał na balkonie. Ostatecznie wyrzucił szczeniaka z czwartego piętra.

Białostoczanin usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Przestępstwa tego dopuścił się w warunkach recydywy. Decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za popełnione przestępstwo grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, która może być zwiększona o połowę.