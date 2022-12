Kolejne nowoczesne radiowozy zasiliły tabor lubelskiej Policji Data publikacji 14.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z lubelskiego garnizonu wzbogacili się o kolejne nowe radiowozy. Z oddanych dziś do użytku 11 radiowozów, 7 zostało pozyskanych dzięki wsparciu jednostek samorządu terytorialnego, zaś 3 elektryczne radiowozy dofinansował WFOŚiGW w Lublinie. Nowy tabor z pewnością poprawi warunki służby funkcjonariuszy. Przełoży się to także na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

Dzisiaj w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się wręczenie kluczyków do nowych radiowozów. W uroczystości udział wziął Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki, Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Pan Zdzisław Szwed oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie Pan dr hab. Grzegorz Grzywaczewski.

Wśród zakupionych i przekazanych 11 nowych radiowozów są pojazdy marki Kia Sportage, marki Hyundai Kona electric i Volkswagen Crafter. Są to zarówno radiowozy oznakowane służące do typowej pracy patrolowej na drodze, jak i te nieoznakowane.

Oznakowane samochody marki Kia Sportage, które zostały zakupione przy współudziale jednostek samorządowych trafią do policjantów komend w Zamościu, Janowie Lubelskim i Lubartowie.

Kolejne 4 pojazdy zakupione również przy wsparciu Samorządów to nieoznakowane samochody marki Kia Sportage, które będą służyły funkcjonariuszom z komend w Białej Podlaskiej, Chełmie, Opolu Lubelskim i Parczewie.

Trzy nieoznakowane pojazdy elektryczne marki Hyundai Kona elektric o wartości ponad 580 000 złotych otrzymaliśmy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie kwotą 200 000 złotych. Te pojazdy będą użytkowane przez lubelskich funkcjonariuszy.

Oddajemy do użytku także pojazd marki Volkswagen Crafter. Jest to furgon oznakowany APRD- wyspecjalizowany pojazd do obsługi zdarzeń w ruchu drogowym. Będzie służył policjantom z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie przy zabezpieczaniu wypadków drogowych. Pojazd został zakupiony ze środków budżetowych Policji.

Wspierając w ten sposób funkcjonariuszy, samorządowcy wyrazili wdzięczność za dobrą współpracę z lokalną Policją. Nie raz podkreślano, że ta współpraca przekłada się bezpośrednio na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz na poprawę warunków pracy mundurowych.

Wkrótce nowe służbowe pojazdy rozpoczną swoją „służbę” na ulicach lubelskiego garnizonu. W tym roku do naszego garnizonu trafiło już 47 sztuk nowych radiowozów o łącznej wartości ponad 7 750 000 złotych. Nowy tabor z pewnością poprawi warunki służby funkcjonariuszy. Przełoży się to także na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

młodszy aspirant Kamil Karbowniczek