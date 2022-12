Uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych Data publikacji 14.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W dniu 14 listopada 2022 roku w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie odbyła się uroczystość nadania uprawnień kandydatom na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych.

W uroczystości udział wzięli: Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. o zdr. Aneta Pawlińska, Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. med. Danuta Ulewicz, kadra kierownicza Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, naczelnicy laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji, osoby sprawujące bezpośredni nadzór nad procesem kształcenia kandydatów na biegłych oraz kandydaci na biegłych, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli egzamin końcowy w celu uzyskania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Zgodnie z Decyzją nr 263 Dyrektora CLKP z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie nadania uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, uprawnienia otrzymało 10 kandydatów ze specjalności:

badania informatyczne:

mł.asp. Przemysław Bucyk z LK KWP w Katowicach

mł. asp. Piotr Sas z LK KSP

badania cyfrowych nośników danych:

asp. szt. Szymon Kikel z LK KWP w Bydgoszczy

badania broni i balistyki:

mł. asp. Karol Grabowski z LK KSP

badania chemiczne:

mł. asp. Joanna Kotala z LK KWP we Wrocławiu

mł. asp. Dorota Dudek z LK KWP we Wrocławiu

sierż. Klaudia Horbacz z LK KWP w Białymstoku

badania daktyloskopijne:

st. asp. Katarzyna Kołodziejska z LK KWP w Gdańsku

genetyka sądowa:

mł.asp. Adrian Sawa z LK KWP w Katowicach

st. post. Karolina Pacyk-Gzik z LK KWP w Lublinie.

W dalszej części uroczystości kandydaci na biegłych złożyli przyrzeczenie: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”, po którym odebrali świadectwa i odznaki CLKP z rąk Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. o zdr. Anety Pawlińskiej oraz Zastępcy Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, mł. insp. dr n. med. Danuty Ulewicz.

Funkcjonariusze, którzy podczas egzaminu końcowego dla kandydatów na biegłych uzyskali najwyższe wyniki, a byli to: st. asp. Katarzyna Kołodziejska, mł. asp. Dorota Dudek i mł. asp. Karol Grabowski, otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Na koniec uroczystości głos zabrała mł. insp. n. o zdr. Aneta Pawlińska Dyrektor CLKP, która gratulowała nowo mianowanym biegłym:

„Od chwili złożenia przyrzeczenia mają Państwo prawo do wydania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych. Słowa, które właśnie zostały przez Państwa wypowiedziane w rocie przyrzeczenia, „powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością” mają niebagatelne znaczenie. Wszakże to od owoców Waszej pracy zależy wykrycie sprawcy oraz udowodnienie winy, ale również oczyszczenie z zarzutów osoby niewinnej. To ogromna odpowiedzialność, przynosząca namacalne efekty w postaci osobistej i zawodowej satysfakcji, ale również mającej ogromny wpływ na poczucie sprawiedliwości społecznej. Dążenie do ustalenia prawdy obiektywnej, to droga niezwykle trudna i wymagająca, ale to Wasze wyniki badań i ustaleń wpływają na proces decyzyjny organu procesowego. Spraw nie wygrywają prawnicy, lecz właśnie dowody. Pragnę w tym miejscu przypomnieć, że od biegłego, oprócz wiadomości specjalnych, wymaga się by postępował uczciwie, etycznie, sumiennie, a przede wszystkim bezstronnie. To jedna z pierwszych zasad postępowania etycznego, tzw. code of conduct, opracowanych przez Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych, które stanowią uniwersalny katalog zadań i obowiązków biegłych mających zastosowanie również w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

Gratuluję i życzę wszystkim ciągłego ponoszenia kwalifikacji zawodowych, zdobywania nowej wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim skutecznych działań na rzecz sprawiedliwego egzekwowania prawa. Poprzez pełnienie służby biegłego należy mieć na względzie, że „ius est ars boni et aequi”, czyli prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe”.

Ipk, „Gazeta Policyjna”

Zdj. Izabela Pajdała „Gazeta Policyjna”