Ponad 60 kilogramów narkotyków nie trafi na czarny rynek

Blisko 50 kilogramów kilogramów suszu roślinnego, 13 kg klefedronu oraz blisko 2,5 tysiąca tabletek o właściwościach mefedronu zabezpieczyli kryminalni z KWP w Lublinie. Narkotyki miały zostać przewiezione z Warszawy do lubelskich pseudokibiców. Ich czarnorynkowa wartość szacowana jest na około 3 mln zł. Do sprawy zatrzymano dwie osoby, w tym 32 latka opiekującego się mieszkaniem pełnym narkotyków. Mężczyznom grozi kara do 12 lat więzienia.