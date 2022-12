W mieszkaniu ulatniał się czad. W akcji ratowniczej pomagali policjanci Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zdesperowana kobieta zadzwoniła, że jej 5-letnia córka jest nieprzytomna, a w mieszkaniu może ulatniać się czad. Na miejsce błyskawicznie dotarli policjanci i pootwierali okna w całym mieszkaniu. Po chwili dziewczynka odzyskała przytomność. Na miejsce przybyli strażacy i udzielili pomocy medycznej 5-osobowej rodzinie. Trójka osób trafiła do szpitala. Pamiętajmy aby zadbać o bezpieczeństwo w okresie grzewczym. Przede wszystkim zapewnić w mieszkaniu czujniki czadu i dymu.

Pomimo funkcjonowania centralnego numeru 112, na który można zgłaszać wszelkiego rodzaju interwencje czy prośby o pomoc nadal funkcjonują, również bezpośrednie numery telefonów do poszczególnych komend Policji. Na numer świebodzińskiej jednostki o godzinie 01.40 dodzwoniła się zdesperowana kobieta, która oświadczyła, że jej 5-letnia córka jest nieprzytomna, podejrzewa, że w domu może ulatniać się gaz. Oficer dyżurny natychmiast polecił kobiecie otworzyć okna, a na miejsce skierował patrol. W międzyczasie powiadomił Państwową Straż Pożarną oraz Pogotowie Ratunkowe. Policjanci po dotarciu na miejsce natychmiast pootwierali resztę okien oraz udzielili pomocy przedmedycznej dziewczynce, która szczęśliwie po kilku chwilach od wpuszczenia do mieszkania świeżego powietrza odzyskała przytomność. W tym czasie drugi z funkcjonariuszy sprawdził kolejne pomieszczenia, gdzie również pootwierał okna. W jednym z pomieszczeń znajdowały się starsze córki zgłaszającej, które również wykazywały objawy zatrucia. Błyskawicznie na miejsce dotarli również strażacy, którzy podali 5-latce tlen. Trzy dziewczynki po udzieleniu im pomocy przez Państwową Straż Pożarną zostały przytomne zabrane do szpitala. Gdyby nie czujność śpiącej z dzieckiem matki, która przez sen usłyszała krztuszenie się dziecka, mogłoby dojść do ogromnej tragedii. Jej przebudzenie się oraz zorientowanie w sytuacji i pilne wezwanie pomocy uratowało życie jej i jej córek.

W sezonie grzewczym bardzo ważne jest żeby zadbać o sprawność urządzeń grzewczych oraz przewodów kominowych i zastosowanie systemów ostrzegających jak czujki czadu i dymu. W okresie zimowym warto uczulić na to bliskich oraz sąsiadów. Czad jest bardzo niebezpieczny, ponieważ nie czuć go ani nie widać.