„Jeśli pomagasz, to dobro wraca”- dzielnicowy zaangażował się w zbiórkę dla potrzebujących Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Młodszy aspirant Krzysztof Bzowski - dzielnicowy z żarskiej komendy po raz kolejny przyłączył się do szczytnej inicjatywy pomocy potrzebującym. „Na Gwiazdkę podziel się miłością” to IV edycja akcji organizowanej przez Stowarzyszenie „Dolina Zielona”.

To już niemal tradycja, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia dzielnicowy z żarskiej komendy młodszy aspirant Krzysztof Bzowski angażuje się we wspaniałą inicjatywę pomocy na rzecz osób potrzebujących z Gminy Żary. Również w tym roku od początku grudnia zachęcał do pomocy i zbierał dary serca wśród mieszkańców Żar i okolic, właścicieli sklepów, przedsiębiorców, pracowników cywilnych i policjantów z żarskiej komendy. Do przedsięwzięcia przyłączyli się także Wójt i pracownicy Gminy Żary oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach. Inicjatorem zbiórki artykułów pierwszej potrzeby, słodyczy dla najmłodszych oraz artykułów żywnościowych było Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi „Dolina Zielona” z Mirostowic Dolnych. To już czwarta edycja akcji „Na Gwiazdkę podziel się miłością”.

W miniony wtorek (13 grudnia) dzielnicowy wspólnie z Mikołajem, wolontariuszami stowarzyszenia oraz strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirostowicach Dolnych, przekazali przygotowane paczki potrzebującym mieszkańcom Gminy Żary. Radość i wzruszenie tego dnia towarzyszyły nie tylko obdarowanym ale także obdarowującym. Uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych to wspaniałe podziękowanie za poświęcony czas i zaangażowanie. Wie o tym młodszy aspirant Krzysztof Bzowski oraz wszystkie osoby, które przyłączyły się do tej akacji.

W Święta Bożego Narodzenia podzielmy się miłością. Jeśli pomagasz, to dobro wraca. Warto pomagać. Dziękujemy wszystkim, którym los potrzebujących nie jest obojętny.

nadkomisarz Aneta Berestecka

Komenda Powiatowa Policji w Żarach

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 18.11 MB)