"Pomagamy i chronimy" wciąz aktualne

Data publikacji 15.12.2022

Hasło "Pomagamy i Chronimy" jak zawsze jest aktualne. Tym razem policjanci z Posterunku Policji w Brańsku zaangażowali się w pomoc schorowanemu 76-latkowi. Dzielnicowy zorganizował mu opał na zimę, ciepłą odzież oraz artykuły żywnościowe. A wszystko przy współpracy z pracownikiem socjalnym. Pamiętajmy, że razem możemy więcej.

Pomagamy i chronimy – to nie tylko motto policjantów, ale także realne działania, a bielscy policjanci udowadniają, że hasło to jest wciąż aktualne. Tym razem dzielnicowy z Posterunku Policji w Brańsku zaangażował się w pomoc 76-latkowi. Policjant, wiedząc, że mężczyzna jest samotny i schorowany, odwiedza go systematycznie. Kiedy okazało się, że senior nie jest przygotowany do okresu zimowego, nie ma opału ani ciepłej odzieży, dzielnicowy natychmiast zaczął organizować mu pomoc. Wspólnie z pracownikiem socjalnym przywieźli zimową odzież, zrobili niezbędne zakupy, a dzięki współpracy z lokalną firmą dzielnicowy zapewnił seniorowi drewno na opał. Teraz 76-latek będzie mógł bezpiecznie przetrwać zimę.

Policjanci apelują o reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza w okresie zimowym mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, aby uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie. Warto przy tym skorzystać również z Krajowej mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zakładki "osoba bezdomna wymagająca pomocy".