W powiecie oświęcimskim uratowano dwie osoby przed zamarznięciem Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mieszkaniec Oświęcimia, mieszkaniec Brzeszcz, a także policjanci i ratownicy medyczni interweniowali wobec dwóch wychłodzonych osób. Zarówno chory 57–latek jak i 89–letnia seniorka, w porę trafili do szpitala.

W środę, 14 grudnia 2022 roku o godzinie 8.00, mieszkaniec Brzeszcz zauważył idącego chodnikiem wzdłuż ulicy Ofiar Oświęcimia mężczyznę, który miał na sobie bluzkę z krótkim rękawem. Z relacji zgłaszającego wynikało, że mężczyzna sprawia wrażenie osoby mającej zaburzone postrzeganie rzeczywistości. Na miejsce natychmiast przyjechał patrol z Komisariatu Policji w Brzeszczach. Policjanci podziękowali zgłaszającemu za prawidłową reakcję. Zziębnięty 57-latek został zabrany do radiowozu, owinięty kocem termicznym, a następnie przekazany ratownikom medycznym, którzy zabrali go do szpitala.

W nocy z środy na czwartek, 14/15.12.2022 r. tuż po godzinie 3.00, operator numeru alarmowego 112 otrzymał zgłoszenie od mieszkańca Oświęcimia dotyczące zdezorientowanej starszej kobiety, która pomimo mrozu i padającego śniegu, ubrana w podomkę i półbuty szła ulicą Konarskiego w Oświęcimiu. We wskazane miejsce natychmiast pojechał jeden z patroli. Policjanci podziękowali zgłaszającemu za prawidłową reakcję i udzieloną pomoc 89-latce. Następnie zabrali seniorkę do radiowozu, okryli ją kocem termicznym, a w związku z faktem, że była wyziębiona na miejsce wezwali Pogotowie Ratunkowe. Ratownicy medyczni zdecydowali się przewieźć seniorkę do szpitala.

Na podziękowania za prawidłową reakcję, czujność oraz spostrzegawczość zasługują pan Mirosław z Brzeszcz oraz pan Adam z Oświęcimia. Mężczyźni widząc osoby ubrane nieadekwatnie do pory roku od razu zorientowali się, że potrzebna im jest pomoc. Wezwali służby ratunkowe, dzięki temu wychłodzeni szybko trafili pod opiekę medyków.

Akcja ”Zima”. Nie daj zamarznąć. Powiadom służby.

Pamiętajmy! Widząc zdezorientowaną osobę, ubraną nieadekwatnie do pory roku nie pozostawiajmy jej bez pomocy. Wystarczy zainteresować się jej losem, a po potwierdzeniu, że pomoc jest potrzebna można odprowadzić ją do domu lub powiadomić służby pod numer alarmowy 112.

Z uwagi na panujące niskie temperatury w dalszym ciągu apelujemy o niezwłoczne reagowanie na sytuacje, w których widzimy, że życie bądź zdrowie ludzkie może być zagrożone. Wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112.