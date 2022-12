Policjanci uratowali leżącego na mrozie mężczyznę, a dzień wcześniej pomogli znaleźć schronienie kobiecie z dziećmi Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci uratowali życie leżącemu na mrozie nietrzeźwemu, bezdomnemu mężczyźnie. Dzień wcześniej pomogli znaleźć schronienie kobiecie, która w nocy wraz z dziećmi nie miała, gdzie przenocować, a z uwagi na panujący mróz ich życie i zdrowie było zagrożone. W związku z panującymi niskimi temperaturami, zwłaszcza w nocy, zwrócimy uwagę na osoby bezdomne, przebywające na zewnątrz lub w nieogrzewanych pomieszczeniach, które mogą potrzebować pomocy. Pamiętajmy od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.

Znaczne spadki temperatur, zwłaszcza w nocy, stwarzają potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, przebywających na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Dolnośląscy policjanci realizują działania, których celem jest pomoc takim osobom.

W nocy z 14 na 15 grudnia br. , około godziny 2.30 policjanci jadąc ulicą Wolności w Jeleniej Górze na parkingu jednego z jeleniogórskich dyskontów spożywczych zauważyli leżącego w śniegu mężczyznę. Natychmiast do niego podjechali. Mężczyzna był pijany i wychłodzony. Badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało 3 promile. Funkcjonariusze wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe, które zabrało go do szpitala. Na szczęście pomoc przyszła na czas, gdyż życie mężczyzny z uwagi na panujący mróz było zagrożone.

Policjanci zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne, często nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy przebywają w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych. Takie osoby najczęściej z powodu wypitego alkoholu nie odczuwają zimna, a są najbardziej narażone w niskich temperaturach na śmierć z powodu wychłodzenia organizmu.

Natomiast 13 grudnia br. około godziny 22.00 policjanci podjęli interwencję wobec 25-letniej kobiety, która wraz z dwójką dzieci w wieku 1,5 i 5 lat nie miała gdzie się schronić, jak również nie miała pieniędzy na wynajęcie pokoju. Kobieta oświadczyła policjantom, że jakoś sobie poradzi, jednak z uwagi na panujący mróz postanowili znaleźć jej miejsce, gdzie będzie mogła z dziećmi bezpiecznie spędzić noc. Na czas poszukiwań noclegu funkcjonariusze zabrali matkę z dziećmi do komisariatu. Skontaktowali się z domem samotnej matki, gdzie ostatecznie przewieźli ją wraz z dziećmi.

Policja prosi o informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że od naszej reakcji może zależeć ludzkie życie.