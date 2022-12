Wpadł 52-latek poszukiwany przez 28 sądów Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Olkusza zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który ukrywał się na terenie Czech przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Mężczyzna był poszukiwany do odsiadki głównie za przestępstwa skarbowe 40 nakazami (w tym 6 listami gończymi) wydanymi przez 28 sądów rejonowych.

52-latek unikając odsiadki, ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, przebywał na terenie Czech, gdzie prowadził firmę. W Polsce był bowiem poszukiwany m.in. przez sądy rejonowe w Iławie, Łęczyccy, Oleśnicy, Rybniku, Wadowicach, Złotowie, Chrzanowie, Gliwicach, Olkuszu i inne sądy znajdujące się na terenie kraju. Za popełnione przestępstwa skarbowe sądy wymierzały 52-latkowi kary po kilkadziesiąt dni pozbawienia wolności. Mężczyźnie grozi łącznie do 8 lat więzienia.

Kiedy 52-latek przyjechał do Polski w interesach, policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu wpadli na jego trop. We wtorek, 13.12. br. , został zatrzymany, gdy przebywał w jednej z firm znajdującej się na terenie Katowic. Mężczyzna był zaskoczony „wizytą” policjantów. Przewieziono go do olkuskiej komendy. Następnego dnia (14.12 br.) 52-latek trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi kolejne lata.

