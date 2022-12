Za nami VIII Mistrzostwa Dolnego Śląska służb mundurowych w badmintonie Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gracze reprezentujący różne służby mundurowe m.in. Wojsko Polskie, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Służbę Celną i Policję, spotkali się w Pisarzowicach na terenie powiatu kamiennogórskiego, gdzie odbyły się VIII Mistrzostwa Dolnego Śląska Służb Mundurowych w Badmintonie. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Wójt Gminy Kamienna Góra - Patryk Straus, Prezes Dolnośląskiej Grupy Wojewódzkiej IPA - nadkom. Bartłomiej Majchrzak z KWP we Wrocławiu oraz organizator podkom. Łukasz Nowakowski z KMP we Wrocławiu. Po ceremonii otwarcia rozegranych zostało blisko 80 meczów, a grali w nich funkcjonariusze z wielu dolnośląskich miejscowości: Wrocławia, Oleśnicy, Kłodzka, Świętoszowa, Lwówka Śląskiego i Lubawki.

VIII Mistrzostwa Dolnego Śląska służb mundurowych w badmintonie, zostały rozegrane 3 grudnia br. w miejscowości Pisarzowice na terenie powiatu kamiennogórskiego. Zawody podzielono na 5 kategorii: gra pojedyncza kobiet, gra pojedyncza mężczyzn open, gra pojedyncza mężczyzn 30 plus, gra podwójna i gra mieszana.

Wrocławską Policję reprezentowali: podinsp. Piotr Łaszkiewicz, podkom . Łukasz Nowakowski oraz asp. szt. Zbigniew Czapor, którzy rywalizowali z zawodnikami reprezentującymi różne służby mundurowe m.in. Wojsko Polskie, Straż Pożarną, Służbę Więzienną, Służbę Celną.

Rozgrywki zakończyły się po godzinie 16-tej i policjanci z Wrocławia, kolejny raz wrócili do domów z medalami. Piotr Łaszkiewicz wywalczył dwa srebrne krążki - w grze podwójnej w parze z Łukaszem Nowakowskim i w grze mieszanej z funkcjonariuszką Służby Celnej. Do 2 miejsca Łukasz Nowakowski dołożył złoto w kategorii gra pojedyncza mężczyzn 40 plus. Po zakończonych niedawno mistrzostwach Polski to kolejny duży turniej z sukcesami wrocławskich policjantów.

Laureatom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy serdecznie oraz trzymamy kciuki za sukcesy w kolejnych sportowych imprezach!

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Rzecznik Prasowy

KWP we Wrocławiu