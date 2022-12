Nocne poszukiwania zaginionego 62-latka zakończone sukcesem Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Ogromne siły i środki służb ratunkowych pomogły w odnalezieniu zaginionego 62-letniego mieszkańca gminy Białobrzegi. Do późnych godzin nocnych policjanci oraz strażacy szukali mężczyzny, który wracając do domu przez las stracił orientacje i zgubił się. W poszukiwaniach wykorzystano m.in. quady i drona z kamerą termowizyjną. Po kilku godzinach odnaleziono zaginionego mężczyznę, który był już mocno wychłodzony.

W środę, 15 grudnia 2022 roku po godzinie 20.00 dyżurny białobrzeskiej komendy otrzymał zgłoszenie od starszego mężczyzny, że wracając do domu, chciał skrócić sobie drogę i poszedł przez las. Mężczyzna oświadczył, że już niejednokrotnie tak wracał, jednak w dniu dzisiejszym stracił orientację i jak stwierdził pomylił drogę i w tej chwili nie wie gdzie jest.

Z uwagi na późną porę oraz minusową temperaturę, dyżurny natychmiast na miejsce skierowała patrole będące w służbie. Policjanci co chwilę kontaktowali się z mężczyzną telefonicznie próbując namierzyć, gdzie w danej chwili może się znajdować. Używali do tego sygnałów dźwiękowych, które miały doprowadzić mężczyznę do funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Białobrzegach ogłosił alarm dla funkcjonariuszy jednostki angażując w poszukiwania wszystkich swoich funkcjonariuszy.

W poszukiwaniach zaangażowani byli wszyscy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach, funkcjonariusze operacyjni z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu oraz strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Białobrzegach i druhowie okolicznych ochotniczych straży pożarnych. W trakcie poszukiwań Państwowa Straż Pożarna wykorzystała quady, a poszukiwania z powietrza wspierał dron z kamerą termowizyjną. Po kilku godzinach odnaleziono zaginionego mężczyznę, który był już mocno wychłodzony. Udzielono mu pomocy medycznej. 62-latek cały i zdrowy wrócił do domu.

(KWP w Radomiu / sc)