Uroczyste odsłonięcie tabliczek upamiętniających policjantów poległych na służbie Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Wczoraj (14.12.2022) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy miała miejsce uroczysta zbiórka, w trakcie której wyróżniono wpisem do „Księgi Pamięci” oraz umieszczono na Tablicy Pamięci tabliczki upamiętniające funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego - śp. asp. Marka Mieczkowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie oraz śp. mł. asp. Adama Łobockiego z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu, którzy zginęli na służbie wypełniając do końca słowa „Roty Ślubowania”.

Honorowymi gośćmi uroczystości były wdowy po policjantach wraz z dziećmi, członek Zarządu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach Halina Wieczur oraz kapelan kujawsko-pomorskiej Policji ksiądz infułat Stanisław Kotowski. Nie mogło zabraknąć również kadry kierowniczej garnizonu na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy nadisnp. Piotrem Leciejewskim oraz Zastępcami: insp. Mirosławem Elszkowskim, insp. Arturem Malinowskim i insp. Marcinem Woźniakiem. Obecni byli także komendanci powiatowi z jednostek, w których służyli policjanci, naczelnicy wydziałów komendy wojewódzkiej oraz przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Jerzy Kostrzewski.

Tradycyjnie uroczystość rozpoczął meldunek złożony Szefowi kujawsko-pomorskich policjantów. Po przywitaniu gości nastąpiło odczytanie Decyzji Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, na podstawie której dokonano wpisu do „Księgi Pamięci”. Szczególnie wzruszającym momentem było wręczenie rodzinom oraz komendantom z Chełmna i Świecia Kart Wpisu do „Księgi Pamięci” przez nadinsp. Piotra Leciejewskiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości było odsłonięcie tablicy upamiętniającej wspomnianych funkcjonariuszy, którzy zapłacili najwyższą cenę w służbie–własne życie. Tablicę odsłonili wspólnie Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy z Panią Katarzyną Mieczkowską, jej dziećmi Agatką i Jankiem oraz Panią Wiesławą Łobocką z córką Karoliną. Tablicę poświęcił kapelan kujawsko-pomorskiej Policji.

W swoim przemówieniu Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy zwrócił się do rodzin zmarłych policjantów oraz wszystkich zebranych następującymi słowami: „Miejsce, w którym się spotykamy powstało, by uczcić pamięć po poległych policjantach, którzy zginęli na służbie. Wejściem do budynku komendy wojewódzkiej, przechodzi każdy policjant, każdy pracownik i każdy obywatel, który odwiedza nasz urząd, stąd każdy z nich może zobaczyć i wspomnieć niestety już czternastu tych, którzy zginęli na służbie. Inicjatorzy powstania tego miejsca marzyli o tym, by tablica pozostała pusta. Niestety każdego dnia musimy liczyć się z tym, że oddamy swoje życie, służąc wiernie społeczeństwu, oddając najwyższą cenę naszemu Państwu. Dzisiaj, jako społeczność policyjna oddajemy hołd chyląc czoła przed tymi, którzy oddali swoje życie(…)”.

Podniosłości zbiórki dodało odegranie przez muzyków Orkiestry Wojskowej w Bydgoszczy utworu „Śpij kolego”.