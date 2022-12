Apelujemy o ostrożność przy handlu kryptowalutami. 71-latek stracił 270 tysięcy złotych Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj 270 tysięcy złotych stracił 71-letni mieszkaniec Lublina, który chciał zarobić na handlu kryptowalutami. Mężczyzna został sprawnie zmanipulowany przez przestępców, którzy wyłudzili od niego wszystkie oszczędności i zaciągnęli kredyt. Poszukujemy sprawców oraz apelujemy o rozsądek i dużą ostrożność przy transakcjach internetowych.

Do komisariatu 3. Policji w Lublinie zgłosił się 71-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna zawiadomił o możliwości popełnienia przestępstwa przy handlu kryptowalutami. Jak wyjaśnił policjantom, od pewnego czasu interesuje się inwestowaniem w waluty elektroniczne i nawiązał współpracę z jedną z firm.

Jak się okazało, byli to oszuści. Przestępcy początkowo wzbudzili zaufanie 71-latka, który zaczął przekazywać coraz większe kwoty pieniędzy. Dodatkowo sprawcy, korzystając z tzw. zdalnego pulpitu, uzyskali dostęp do rachunku bankowego, z którego wyczyścili wszystkie oszczędności. Ponadto zaciągnęli kredyty. Łącznie na konto oszustów trafiło 270 tysięcy złotych.

Mundurowi badają sprawę i poszukują sprawców oszustwa. Jednocześnie apelujemy o zdrowy rozsądek oraz dużą ostrożność przy transakcjach internetowych. Nie należy udostępniać nikomu danych do logowania w bankowości elektronicznej i mobilnej, haseł do konta, jak też danych dotyczących kart płatniczych. Nie należy także instalować dodatkowego oprogramowania na urządzeniach, z których następuje logowanie do banku. Zwłaszcza jeśli wymaga tego rzekomy „doradca” inwestycyjny. Nie należy autoryzować przelewów, których sami nie wykonujemy. Jeśli podejrzewamy, że oferowana inwestycja jest nielegalna, nie należy brać w niej udziału, a o swoich przypuszczeniach powiadomić Policję.