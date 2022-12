Pierwsze radiowozy w nowych barwach trafiły do podlaskich policjantów Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pierwsze radiowozy w nowych barwach trafiły już do podlaskich policjantów. Łącznie sześć samochodów osobowych marki Kia Sportage w nowym oznakowaniu wyjechało na drogi województwa podlaskiego. Dodatkowo flota podlaskich mundurowych została wzbogacona o siedem nieoznakowanych aut: cztery to również pojazdy SUV marki Kia Sportage, dwa mitsubishi L-200 i jedna skoda karoq. Zakup pojazdów był współfinansowany przez samorządy terytorialne i Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Łączna wartość wszystkich nowych pojazdów to ponad 2 miliony złotych. Dziś w związku z przekazaniem nowych radiowozów przed Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku odbył się briefing prasowy, w którym uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Robert Szewc wraz zastępcami inspektorem Jackiem Kumpiałowskim, inspektorem Jackiem Tarnowskim i Sławomirem Wilczewskim, Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz przedstawiciele samorządów, które współfinansowały zakup nowych radiowozów.

Nowy wzór oznakowania radiowozów i pozostałych pojazdów policyjnych został zaprezentowany na tegorocznych Międzynarodowych Targach Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE, które odbyły się w Kielcach. Do dotychczasowego oznakowania zostały dodane jaskrawe, żółto-zielone kolory, które sprawiły, że radiowozy są bardziej widoczne. Oprócz zmiany kolorystyki doszła także zwiększona liczba świateł ledowych. Wszystko po to, aby policjanci podróżujący nowymi radiowozami byli bezpieczniejsi. Auta w nowym oznakowaniu to SUV-y marki Kia Sportage z silnikami benzynowymi o pojemności 1600 cm3 i mocy 150 koni mechanicznych. Samochody wyposażone są w czujniki systemów bezpieczeństwa i kamery cofania. Łącznie sześć aut trafiło do policjantów z komend w Kolnie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Augustowie, Suwałkach i Białymstoku (Komisariat Policji w Łapach). Koszt jednego pojazdu to 166480,50 złotych. Zakup aut możliwy był dzięki połączonym środkom pochodzącym z budżetu Policji oraz Funduszu Wsparcia Policji tworzonego przez samorządy terytorialne.

Flota podlaskich policjantów została powiększona także o nieoznakowane radiowozy. Są to 4 pojazdy marki Kia Sportage z takimi samymi silnikami jak radiowozy oznakowane, 2 auta mitsubishi L-200 z wysokoprężnymi silnikami o pojemności 2268 cm3 i mocy 150 koni mechanicznych oraz skoda karoq z benzynowym silnikiem 1498 cm3 o mocy 150 koni mechanicznych. Jeden radiowóz kia współfinansowany ze środków samorządu terytorialnego trafił do mundurowych z Wasilkowa. Z kolei pozostałe 3 auta tej samej marki, których zakup współfinansował Urząd Marszałkowski w Białymstoku, trafiły do policjantów między innymi z Białegostoku i Kolna. Koszt jednego nieoznakowanego radiowozu to 172815,00 złotych. Z kolei funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Komendy Powiatowej Policji w Grajewie otrzymali po jednym nieoznakowanym radiowozie mitsubishi L-200. Pojazdy zostały zakupione przez Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku z rezerwy celowej. Koszt jednego pojazdu to kwota 212350,00 złotych. Do Grajewa trafi również nieoznakowany radiowóz marki Skoda Karoq. Koszt pojazdu to 125150,00 złotych, a jego zakup współfinansował samorząd terytorialny.

Dziś w trakcie briefingu prasowego przed Komendą Wojewódzka Policji w Białymstoku policjanci otrzymali kluczyki do nowych pojazdów. W briefingu uczestniczyli: Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Robert Szewc wraz zastępcami inspektorem Jackiem Kumpiałowskim, inspektorem Jackiem Tarnowskim i Sławomirem Wilczewskim oraz kapelani podlaskiej Policji, którzy poświęcili pojazdy. Ponadto Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki oraz przedstawiciele władz samorządowych z regionu, które współfinansowały zakup nowych radiowozów.