WIGILIA SŁUŻB MUNDUROWYCH – FUNKCJONARIUSZE PRZEŁAMALI SIĘ OPŁATKIEM Data publikacji 15.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj To już tradycja - lubuscy funkcjonariusze służb mundurowych, pracownicy cywilni, przedstawiciele współpracujących służb oraz zaproszeni goście spotkali się przed Świętami Bożego Narodzenia. To czas, kiedy moc świątecznych życzeń wypełnia nasze serca. Symboliczne przełamanie opłatkiem niosło pojednanie, radość, nadzieję oraz przyjaźń tych, na których lubuska Policja zawsze może liczyć.

Funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Wojska Polskiego, Lasów Państwowych, Izby Skarbowej oraz przedstawiciele wielu innych ściśle ze sobą współpracujących instytucji, jak co roku spotkali się przy wigilijnym stole, aby przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia.

Z okazji Bożego Narodzenia lubuscy funkcjonariusze życzyli sobie, aby zbliżające się święta były czasem pokoju, refleksji i wrażliwości na drugiego człowieka. To ważne życzenia dla każdej z formacji, które służbę bliźniemu mają wpisaną w zawodową tożsamość. Symboliczne przełamanie opłatkiem z kolei niosło pojednanie, radość, nadzieję oraz przyjaźń tych, na których Lubuska Policja zawsze może liczyć.

Lubuskie służby mundurowe pozostają wierne tradycji i jak co roku spotykają się przy wigilijnym stole. W czwartek (15 grudnia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zebrali się policjanci, strażacy, strażnicy graniczni, a także wyjątkowi goście-bliscy środowisku mundurowemu. Jak każdego roku na uroczystości wigilijnej nie mogło zabraknąć Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego, który wspólnie z kapelanami poszczególnych służb, z kapelanem lubuskich policjantów księdzem kanonikiem Jerzym Piaseckim na czele, zadbał o wprowadzenie nas w atmosferę Narodzenia Pańskiego, jako najważniejszego wydarzenia tych świąt. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele innych służb mundurowych, świata nauki, wymiaru sprawiedliwości, wojskowi, emerytowani policjanci i pracownicy cywilni, przedstawiciele zaprzyjaźnionych i ściśle współpracujących z lubuskimi służbami instytucji.

Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski zwrócił się do wszystkich słowami: „Życzę, aby te święta były dla Was czasem miłości i wrażliwości na drugiego człowieka. To tak ważne, zwłaszcza dla nas – formacji, które służbę bliźniemu mają wpisaną w zawodową tożsamość. Wszystkich nas wspierają patroni, których biografie tak mocno zakorzenione są w naszej religii. Policjantów prowadzi Archanioł Michał symbolizujący walkę ze złem. To właśnie jemu – jako aniołowi stróżowi – Pan Bóg powierza zadania wymagające szczególnej siły. Archanioł Michał jest także dawcą cierpliwości i szczęścia. Strażaków prowadzi Święty Florian – żołnierz i męczennik, który nie tylko poświęcił własne życie w imię Jezusa, ale także – według legendy – ugasił płonąca wieś jednym wiadrem wody. Strażników naszych granic wspiera Święty Mateusz Ewangelista – Apostoł Chrystusa, który pisał o Misji Bożej, jaką Jezus miał do spełnienia na ziemi. Życzę Państwu opieki i wsparcia patronów, których postępowanie powinno być dla nas wszystkich drogowskazem. Policjantom, strażakom i strażnikom granicznym, którzy podczas świątecznych dni będą pełnić służbę, proszę przekazać życzenia spokoju i szczęśliwych powrotów do domu. Na ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia, wszystkim Państwu oraz Waszym bliskim, życzę wielu radosnych chwil, wzruszających spotkań w rodzinnym gronie, pogody ducha oraz wytchnienia od – często niełatwej – codzienności. ”.

Do zgromadzonych świąteczne życzenia skierowali również Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak: „Drodzy funkcjonariusze, chylę czoła, wyrażam wielki szacunek i składam Wam ogromne podziękowania za poświęcenie w codziennej służbie. Wasza determinacja i profesjonalizm sprawiają, że Lubuszanie są i czują się bezpiecznie. Dzieje się to bez wątpienia kosztem wielu wyrzeczeń czy częstej rozłąki z bliskimi. To sprawia, że wdzięczność wobec waszych poświęceń jest jeszcze większa. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam, abyście sami byli bezpieczni i zawsze cali i zdrowi wracali do swych domów. Aby system wartości oparty na pomocy drugiemu człowiekowi był zawsze na tak wysokim poziomie. Niech się spełnią wasze marzenia, plany i to co sobie zamierzyliście. Dużo zdrowia i spokoju dla Was i bliskich, którzy mogą być z Was dumni”.

Życzenia złożył również Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej-starszy brygadier Patryk Maruszak oraz Zastępca Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej- pułkownik Straży Granicznej Paweł Maziec. Duchowe przesłanie niosły słowa księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego, który akcentował, aby w tej radości płynącej z Bożego Narodzenia pamiętać o innych. Wszyscy obecni w tym radosnym spotkaniu przełamali się opłatkiem przekazując sobie świąteczne życzenia. Uroczyste spotkanie uświetnił koncert kolęd w wykonaniu diakoni muzycznej „W Tobie żyje”.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Video: komisarz Maciej Kimet

Foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim