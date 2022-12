Policjanci uratowali kobietę przed śmiercią z wychłodzenia Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Interwencja sulęcińskich policjantów jest najlepszym przykładem na to, jak skrajnie niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego są ujemnie temperatury połączone z dużą dawką alkoholu. Podczas patrolu jednej z mniej uczęszczanych ulic Sulęcina, mundurowi zauważyli kobietę leżącą na poboczu drogi. Była w stanie silnego upojenia alkoholowego i nie miała siły sama wstać. Była półprzytomna. Policjanci natychmiast udzielili jej pomocy, nakryli kocem termicznym i przewieźli do jednostki, gdzie kobieta spędziła noc. Wszystko wskazuje na to, że funkcjonariusze znaleźli się w odpowiednim miejscu i czasie, ratując tym samym życie 47-latki.

Od kilku dni pogoda przypomina nam jak to jest, gdy porządnie wymrozi. Taki stan rzeczy bez wątpienia ma swoje plusy, ale nie można zapominać o zagrożeniach jakie za sobą niesie. Gdy temperatura na zewnątrz spada poniżej zera, staje się śmiertelnym niebezpieczeństwem dla osób bezdomnych lub potrzebujących pomocy. W środę, 14 grudnia 2022 roku, po 22.00 policjanci patrolowali ulice Sulęcina. W pewnym momencie, wjechali na jedną z mniej uczęszczanych tras miasta. Tam na poboczu drogi zauważyli leżącą osobę. Natychmiast zatrzymali się przy niej. Była to wpółprzytomna kobieta. Nie miała siły sama wstać. Kontakt z nią był utrudniony. Mundurowi wyczuli od niej silną woń alkoholu. Na zewnątrz panowały skrajnie niebezpieczne warunki. Temperatura spadła do 10 stopni poniżej zera. Funkcjonariusze od razu nakryli kobietę kocem termicznym i podjęli decyzję o przewiezieniu do sulęcińskiej jednostki, gdzie spędziła noc. Ich reakcja była na tyle szybka, że kobieta nie doznała żadnych odmrożeń. Policjanci znaleźli się w odpowiednym miejscu i czasie. Gdyby nie ich interwencja, 47-latka najpewniej nie przeżyłaby najbliższej nocy.

Jeśli ktokolwiek z Państwa będzie w przyszłości świadkiem takiego lub podobnego zdarzenia, bardzo prosimy o reakcję. Wystarczy wykonać telefon na numer alarmowy 112. Ten jeden telefon może uratować ludzkie życie. Przypominamy również o możliwości skorzystania z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, za pomocą której możecie Państwo zgłosić o osobach bezdomnych, potrzebujących pomocy i interwencji służby. Więcej informacji o działaniu aplikacji znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.