Świąteczny flash mob z policyjną orkiestrą. Odcinek 2 - Gliwice Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zapraszamy do obejrzenia relacji z drugiego flash moba zorganizowanego tym razem na rynku w Gliwicach. Po raz kolejny muzycy z policyjnej orkiestry zagrali swoje aranżacje świątecznych utworów dla niczego nieświadomych mieszkańców. Wydarzenie to zapowiada koncert, jaki odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17:00 na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Katowicach. Ostatni odcinek, z Rybnika zaprezentujemy w przyszłym tygodniu.

Kolejna odsłona niespodzianki, jaką zorganizowali dla mieszkańców Śląska policjanci. Drugi flash mob odbył się na rynku w Gliwicach. Muzycy z policyjnej orkiestry i tym razem niespodziewanie, bez słowa wstępu pojawili się na rynku po to, by zagrać kilka świątecznych utworów. Niczego nieświadomi ludzie mieli okazję usłyszeć kilka utworów, po których zagraniu policjanci zniknęli w tłumie równie szybko, jak się pojawili. Zachęcamy do obejrzenia drugiego z trzech odcinków flash mob, który powstał w Gliwicach.



Koncert Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbędzie się 20 grudnia o godzinie 17.00 przy Jarmarku Bożonarodzeniowym na katowickim rynku. Serdecznie zapraszamy!

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 44.9 MB)