Zakończył się cykl szkoleń z zakresu techniki doskonalenia jazdy, realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego dla kierujących pojazdami służbowymi. Zajęcia obejmowały zarówno część teoretyczną jak i praktyczną. Odbywały się one w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie.

W zajęciach, pod okiem doświadczonych instruktorów jazdy, wzięło udział 168 policjantów z jednostek organizacyjnych Policji woj. podkarpackiego. Podczas zajęć funkcjonariusze mieli możliwość doskonalenia jazdy między innymi hamowania awaryjnego na łuku drogi i z ominięciem przeszkody, slalomy na różnych typach nawierzchni oraz próby wyprowadzenia pojazdu z poślizgu.

Przedsięwzięcie realizowane było w ramach projektu pn. „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Film Szkolenie z techniki doskonalenia jazdy

Opis filmu: Film prezentuje przejazd srebrnego samochodu suzuki po torze. Na pierwszym ujęciu samochód przejeżdża na wprost po torze pokrytym warstwą wody. Drugie ujęcie to przejazd tego samego pojazdu slalomem między ustawionymi na torze pachołkami. Kolejne ujęcie to przejazd na wprost dwóch takich samych pojazdów po torze pokrytym wodą. Na kolejnym ujęciu srebrne suzuki cofa slalomem. Kolejne ujęcie przedstawia przejazd samochodu od prawej do lewej poprzez dwa zakręty na torze. Ostatnie ujęcie przedstawia samochód przejeżdżający na wprost po torze pokrytym warstwą wody. Film bez dźwięku.

Pobierz plik Szkolenie z techniki doskonalenia jazdy (format mp4 - rozmiar 24.25 MB)