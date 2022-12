Czujność „w sieci” to podstawa bezpieczeństwa - nie klikaj w nieznane linki! Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Otrzymałeś wiadomość SMS informującą o niedopłacie za przesyłkę kurierską, energię elektryczną lub gaz? A być może w trakcie transakcji internetowych otrzymałeś link, na który musisz się zalogować - uważaj, to może być oszustwo! Przez brak czujności i ostrożności możesz stracić swoje oszczędności.

Oszuści wykorzystują coraz więcej sposobów by osiągnąć swój cel. Jednym z nich jest przesyłanie linków ze złośliwym oprogramowaniem, które umożliwia dostęp do kont bankowych. Najczęściej podszywają się pod firmy kurierskie lub dostawców mediów, gdzie w formie wiadomości SMS wysyłają wezwanie do natychmiastowej dopłaty niewielkiej kwoty i zalogowanie się w podany w wiadomości link w celu uniknięcia konsekwencji rzekomej niedopłaty. W efekcie takich działań jesteśmy narażeni na utratę swoich oszczędności. Po otrzymaniu takiej wiadomości należy zachować czujność! Jeśli wiadomość wzbudza nasze podejrzenie i nie jesteśmy przekonani co do jej autentyczności zawsze możemy skontaktować się z przedstawicielami firm.

Uzyskiwanie danych personalnych lub danych do logowania w różnych serwisach, poprzez wprowadzanie w błąd lub za pomocą złośliwego oprogramowania, to częste sposoby działania oszustów. Policjanci odnotowują również inne przypadki przestępstw w „sieci”. Oszuści, najpierw odzywają się do potencjalnej ofiary z przejętego lub fikcyjnego konta na popularnym portalu społecznościowym, mającego rzekomo należeć do któregoś ze znajomych. W prywatnej wiadomości proszą wybraną osobę o pożyczenie pieniędzy. Pozornej wiarygodności całej sytuacji dodaje fakt, iż rzekomy znajomy nie prosi o gotówkę, a przedstawia zmyśloną historię o tym, że akurat jest przy kasie w sklepie, zapomniał portfela i jedynym ratunkiem jest podanie przez ofiarę kodu wymaganego do zapłaty. Niestety, oszust wcale nie jest tym za kogo się podaje, a jedynie na czym mu zależy to wyciągnięcie od nas jak największej kwoty.

Apelujemy również o ostrożność i dokładne czytanie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów. Poświęcenie kilku sekund na zweryfikowanie, jaką transakcję mamy zaakceptować oraz potwierdzenie czy faktycznie rozmawiamy ze swoim przyjacielem czy bliskim, może uratować nas przed utratą pieniędzy.