Młody mężczyzna chciał wyskoczyć przez okno. Policjant nie dopuścił do tragedii Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Każda służba jest inna. Policjant jadąc na interwencję nie wie co go czeka, a musi być gotowy na wszystko. Może zdarzyć się tak, że jego szybka i skuteczna reakcja uchroni czyjeś mienie luba uratuje komuś życie. Tak jak to było w przypadku mrągowskiego policjanta, który w ostatniej chwili złapał młodego mężczyznę, próbującego wyskoczyć przez okno z drugiego piętra budynku. Decydowały ułamki sekund i centymetry.

W czwartek, 15.12.2022 r., w godzinach popołudniowych mrągowscy policjanci zostali skierowani przez oficera dyżurnego do jednego z mieszkań w mieście, gdzie niepełnosprawny młody mężczyzna miał się awanturować. Interwencja z pozoru miała wyglądać jak jedna z wielu, które podejmują funkcjonariusze każdego dnia. Jednak policjanci z doświadczenia wiedzą, że za każdym razem muszą być czujni i kontrolować sytuację od samego początku, by ich nic nie zaskoczyło. Tak było i tym razem.

Gdy tylko zgłaszający wpuścił do mieszkania funkcjonariuszy, sierż. szt. Rafał Kossakowski bardzo szybko ocenił sytuację i zauważył młodego mężczyznę, który siedział w pokoju na łóżku. Mężczyzna gdy tylko zobaczył wchodzących do mieszkania policjantów, wstał, szybko ruszył do okna i otworzył je, by wejść na parapet. Policjant natychmiast do niego pobiegł i w ostatniej chwili, gdy ten znajdował się już na parapecie zewnętrznym, złapał go za nogi udaremniając jego wyskok przez okno z drugiego piętra budynku. Następnie razem z sierż. Arturem Olechnowiczem wciągnęli mężczyznę do mieszkania. Policjant swoją interwencję okupił urazem barku. Młody mężczyzna zmagający się z chorobą, ze względu na swój stan psychofizyczny, nie był w stanie określić pobudek dlaczego próbował wyskoczyć przez okno. Szybka i zdecydowana reakcja policjanta być może uratowała życie młodemu mężczyźnie.

Służba w Policji wiąże się z doświadczaniem najróżniejszych emocji, a funkcjonariusze codziennie zmagają się z sytuacjami, które wymagają od nich podejmowania błyskawicznych decyzji. Postawa sierż. szt. Rafała Kossakowskiego, który narażając swoje zdrowie uratował życie młodego mężczyzny potwierdza, że policjant to nie zawód, a służba drugiemu człowiekowi.