Spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Data publikacji 16.12.2022 W czwartek po południu 15 grudnia br. w Sali Konferencyjnej gmachu KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się spotkanie opłatkowe Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.

Świąteczne spotkanie stało się okazją do podpisania Porozumienia o współpracy między Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, a Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. W imieniu zarządów głównych stowarzyszeń porozumienie sygnowali ich prezesi: płk. rez. Alfred Kabata z ZOR RP i Michał Krzysztof Wykowski z WSRP 1939 r. Zawarta umowa zakłada współpracę obu podmiotów na rzecz promocji wartości patriotycznych, zachowania pamięci o żołnierzach Wojska Polskiego i funkcjonariuszach Policji Państwowej II Rzeczpospolitej, zamordowanych przez NKWD wiosną 1940 r. oraz o żołnierzach i policjantach poległych i zaginionych w latach II wojny światowej. Podpisane porozumienie zawiera także deklarację o realizowaniu wspólnych projektów w zakresie: patriotycznego wychowania młodzieży, szacunku do ideałów ojczystej historii oraz popularyzowania edukacji historycznej, obywatelskiej, narodowej i proobronnej.

- Z Warszawskim Stowarzyszeniem Rodzina Policyjna 1939 r. współpracujemy od wielu lat - powiedział po podpisaniu porozumienia płk. rez. Alfred Kabata. - Jest to jedno z dwóch stowarzyszeń, z którymi współdziałanie jest bardzo ścisłe. Drugie to Warszawska Rodzina Katyńska. Wspólnie organizujemy uroczystości patriotyczne, sadzimy dęby pamięci, dzisiejsze porozumienie jest formalnym domknięciem tej współpracy, ale myślę, że będzie też impulsem do jej pogłębienia.

Płk. rez. Alfred Kabata przekazał na ręce prezesa Michała Krzysztofa Wykowskiego pamiątkowy ryngraf Związku Oficerów Rezerwy RP, które w tym roku obchodzi setny jubileusz powstania. Obecny związek powstały w 2012 r. kultywuje dziedzictwo organizacji, która została powołana w 1922 r.

Podczas wigilijnego spotkania prezes Michał Krzysztof Wykowski wręczył medale i odznaczenia osobom zasłużonym dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Wyróżniono osoby, które dbają o kultywowanie pamięci o przedwojennych policjantach i tych, którzy działają na rzecz WSRP 1939 r. Odznaczenia łódzkiej organizacji wręczył Jarosław Olbrychowski prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. Płk. rez. Alfred Kabata uhonorował Strzeleckim Krzyżem Zasługi prezesa Michała Krzysztofa Wykowskiego oraz wyróżniające się osoby odznaczeniami ZOR RP.

Podczas uroczystości zaprezentowano także świeżo wydaną książkę autorstwa Michała Krzysztofa Wykowskiego, Zbigniewa Bartosiaka i Stanisława Wojciecha Wykowskiego pt. „Żołnierze granatowej armii. Sylwetki policjantów Policji Państwowej II RP”. O swoim dziele mówi jego twórcy i prof. Andrzej Misiuk, recenzent książki.

Spotkanie uświetnił występ wokalny Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył, która z towarzyszeniem kwintet z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji wykonała kolędy. Na zakończenie kapelan Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC pobłogosławił opłatki, którymi następnie wszyscy sie podzielili.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski/Gazeta Policyjna