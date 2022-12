Policjanci uratowali życie mężczyzny, któremu groziło zamarznięcie Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Pruszcza Gdańskiego uratowali życie mężczyzny, który podczas dużego mrozu nie miał schronienia na noc. Stróże prawa namówili 77-latka do skorzystania z noclegowni, gdzie przewieźli przemarzniętego człowieka. Z pewnością, gdyby nie czujność mundurowych mężczyzna mógłby zamarznąć.

Jak już kilkakrotnie pisaliśmy okres jesienno-zimowy, gdy na dworze panują niskie temperatury to czas szczególnie trudny dla osób bezdomnych i szerzej narażonych na wychłodzenie. Policjanci niezmiennie apelują, żeby nie pozostawać obojętnym na los osób, które mogą nie przeżyć mroźnej nocy.

Policjanci oczywiście podczas swojej służby sprawdzają miejsca, gdzie mogą przebywać narażeni na wychłodzenie i reagują, gdy zobaczą osobę, która może wymagać pomocy.

W nocy z 14 na 15 grudnia 2022 roku policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim patrolujący jedną z miejscowości Gminy Pruszcz Gdański zauważyli mężczyznę, który szedł z widocznym trudem i wyglądał na zagubionego. Mundurowi podjęli rozmowę z mężczyzną, którym okazał się 77-latek, niemający schronienia na noc, właściwie osoba bezdomna. Tej nocy temperatura na zewnątrz spadła znacznie poniżej zera, w związku z tym panowały warunki zagrażające życiu osoby, która zasnęłaby w przygodnym miejscu. 77-latek był wyraźnie wyziębiony i z trudem wypowiadał słowa. Funkcjonariusze po stwierdzeniu, że nie ma on bezpiecznego schronienia na noc, od razu zaproponowali mu skorzystanie z jednej z noclegowni. W pierwszej chwili mężczyzna nie chciał przyjąć pomocy, ale upór i umiejętności przekonywania policjantów w końcu skłoniły go do przyjęcia wsparcia.

Mundurowi przewieźli zziębniętego 77-latka do noclegowni, gdzie mógł w cieple spędzić noc.

Policjanci przypominają, nie bądźmy obojętni, bo każdy z nas może pomóc osobom narażonym na wychłodzenie. Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy lub zgłoszenie na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Nie bądźmy obojętni i zgłośmy osobę, która może potrzebować pomocy.