Lubińscy kryminalni pomogli kobiecie, która na ulicy doznała ataku epileptycznego Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci operacyjni zauważyli na ulicy w centrum Lubina kobietę, która idąc chodnikiem nagle upadła i dostała ataku epilepsji. Od razu ruszyli lubiniance na pomoc, mając wiedzę i umiejętności, jak jej udzielić. Do pomocy włączyli się również dwaj przechodnie oraz dzielnicowi, którzy także byli w okolicy. Sytuacja wyglądała bardzo groźnie, ale finalnie poszkodowana trafiła pod opiekę medyków i na szczęście nic poważnego jej się nie stało.

Praca policjantów operacyjnych charakteryzuje się tym, że pracują „po cywilnemu”, jeżdżą nieoznakowanymi radiowozami i choć na co dzień są niewidoczni, to jednak stale są obecni na ulicach miast i mniejszych miejscowości. Przejeżdżając w centrum Lubina, kryminalni zauważyli, że idąca chodnikiem kobieta nagle przewraca się i ma atak epilepsji. Natychmiast zatrzymali radiowóz i razem z dwoma przechodniami udzielili poszkodowanej kobiecie pierwszej pomocy. Włączyli się do niej również dzielnicowi, którzy byli w pobliżu.



Sytuacja wyglądała bardzo groźnie. Gdyby nie udzielona kobiecie pomoc, mogłaby ona doświadczyć poważniejszych urazów. Doświadczeni policjanci ułożyli jej ciało w sposób bezpieczny i zabezpieczyli jej głowę w trakcie ataku epileptycznego. Nadzorowali jej funkcje życiowe i wezwali karetkę pogotowia.



Wszystko na szczęście skończyło się dobrze, a poszkodowana trafiła pod opiekę specjalistów.



Każdy policjant w trakcie kursu podstawowego jest szkolony z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo, już w trakcie służby w jednostce, prowadzone są szkolenia specjalistyczne z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Takie przeszkolenie ukończył jeden z pomagających lubiniance policjant kryminalny, który posiada tytuł ratownika.