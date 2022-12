Znalazłeś lub otrzymałeś ofertę szybkiego zysku? Uważaj - to może być oszustwo! Data publikacji 16.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Do mieszkanki Głogowa zatelefonował mężczyzna podający się za analityka finansowego i zaproponował inwestycję pieniędzy na giełdzie międzynarodowej – kobieta straciła 96 tysięcy złotych. W Lubaniu natomiast z 55-latkiem skontaktował się fałszywy pracownik banku. Pod pretekstem ostrzeżenia przed próbą zaciągnięcia kredytu polecił zainstalowanie specjalnej aplikacji i… to był błąd w konsekwencji którego mieszkaniec Lubania stracił ponad 100 tysięcy złotych. CHROŃMY SWOJE PIENIĄDZE, WERYFIKUJMY ROZMÓWCÓW, NIE DAJMY SIĘ OKRAŚĆ!

Do mieszkanki Głogowa zatelefonował mężczyzna podający się za maklera giełdowego z intratną propozycją. Oferta dotyczyła inwestycji pewnej kwoty pieniędzy, a następnie o wiele większego zysku. Wierząc w zapewnienia nieznajomego, kobieta postępowała zgodnie z instrukcją. Otrzymała na adres poczty elektronicznej link do specjalnej aplikacji, którą zainstalowała. Zakładając profil na wskazanej platformie przekazała do dyspozycji rozmówcy wszystkie dane, o które prosił. Mając pełny zasób informacji dostępowych do konta 55-latki fałszywy makler bardzo szybko je opróżnił. Mieszkanka Głogowa straciła w ten sposób 96 tysięcy złotych.

Natomiast do mieszkańca Lubania zatelefonował fałszywy pracownik banku, w którym mężczyzna posiada rachunek. Od początku rozmowy budował odpowiednie napięcie, by szybko zmanipulować rozmówcę. Ostrzegł 55-lata, że na jego dane ktoś próbuje zaciągnąć kredyt gotówkowy, poinstruował, że proces ten można zatrzymać, ale… zainstalować należy aplikację i zweryfikować hasła dostępowe do konta bankowego. Była to całkowicie wymyślona legenda! Jednak w konsekwencji tej telefonicznej manipulacji mieszkaniec Lubania stracił ponad 100 tysięcy złotych.

Bądźmy ostrożni! Nie dajmy się nabrać na oferty szybkiego wzbogacenia się! Nie instalujmy nieznanych aplikacji i nie klikajmy w przesłane linki!

Podobnych zgłoszeń dolnośląscy policjanci otrzymują wiele. Niejednokrotnie pokrzywdzeni tracą oszczędności swojego życia. Dlatego po raz kolejny apelujemy o ostrożność i ograniczone zaufanie nie tylko w stosunku do poznanych w sieci osób, ale także do wszelkiego rodzaju inwestycji i zakupów. Co robić, by nie paść ofiarą oszusta?

Kierować się zdrowym rozsądkiem. Obietnica superatrakcyjnej inwestycji to najczęściej metoda działania oszustów.

Tylko posiadacz konta może się do niego logować i wykonywać transakcje. NIGDY NIKOMU nie udostępniaj swojego konta bankowego, danych logowania oraz kodów jednorazowych. Przed udostępnianiem takich danych przestrzegają także wszystkie instytucje bankowe.

Jeśli rzekomy konsultant proponuje Ci zainstalowanie oprogramowania, możesz być pewien, że to oszustwo. Pracownik banku nigdy nie prosi o zainstalowanie oprogramowania do zdalnego pulpitu.

Jeśli osoba podająca się za pracownika banku żąda zweryfikowania Twoich danych i danych konta lub zainstalowania jakiegokolwiek oprogramowania rozłącz się i zadzwoń do biura obsługi klienta Twojego banku.

Apelujemy o ostrożność podczas wykonywania jakichkolwiek operacji finansowych oraz podczas instalacji nieznanego oprogramowania!