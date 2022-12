Policjanci wynieśli nieprzytomną kobietę z płonącego domu Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Radlinie i wodzisławskiej drogówki uratowali 66-latkę. Narażając własne życie weszli do płonącego budynku, gdzie znaleźli nieprzytomną kobietę. Natychmiast wynieśli ją na zewnątrz i rozpoczęli resuscytację.

W niedzielę, 18.12.2022 roku, tuż po godzinie 2.00 Policja została powiadomiona o pożarze. Na miejscu jako pierwsi pojawili się mundurowi z Komisariatu Policji w Radlinie oraz wodzisławskiej drogówki. Okazało się, że doszło do pożaru domu jednorodzinnego. Cztery osoby opuściły płonący dom samodzielnie, jedna została w środku. Policjanci weszli do płonącego budynku i wynieśli nieprzytomną kobietę. 66-latka nie dawała oznak życia. Mundurowi natychmiast przystąpili do resuscytacji. Wtedy na miejsce przyjechała straż pożarna, która wsparła działania policjantów przenośnym defibrylatorem. Czterech z pięciu domowników trafiło do szpitala. Na miejscu pracował prokurator oraz biegły z zakresu pożarnictwa. Radlińscy śledczy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniali przyczynę i szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.