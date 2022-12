Komendant zatrzymał poszukiwanego, którego rozpoznał na szpitalnym korytarzu Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie nadkom. Janusz Mularski wspólnie z Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego kom. Sebastianem Grudzińskim zatrzymali poszukiwanego. Mężczyzna wpadł w ich ręce w szpitalu, gdzie wykonywali czynności w zupełnie innej sprawie. 49-latek nie krył zaskoczenia. Już trafił do policyjnego aresztu skąd zostanie doprowadzony do zakładu karnego. Zgodnie z wyrokiem sądu spędzi w nim najbliższe dwa lata.

Dyżurny garwolińskiej komendy otrzymał dzisiaj informację od dzielnicowego, że poszukiwany do odbycia kary 2 lat pozbawienia wolności mieszkaniec powiatu garwolińskiego może przebywać w szpitalu. Zanim jednak zdążył wysłać tam patrol, aby sprawdzić tę informację, został powiadomiony, że mężczyzna jest już w rękach policjantów. Okazało się, że zatrzymał go Komendant Powiatowy Policji w Garwolinie, który razem z Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego był w szpitalu wykonując czynności w zupełnie innej sprawie. Przechodząc korytarzem zauważyli mężczyznę, w którym rozpoznali poszukiwanego, dlatego od razu go zatrzymali. 49-latek nie krył zaskoczenia. Przyznał policjantom, że właśnie miał opuścić budynek.

Zgodnie z wyrokiem sądu mieszkaniec powiatu garwolińskiego najbliższe 2 lata spędzi w więzieniu.