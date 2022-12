Serca lubuskich policjantów otwarte dla potrzebujących Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Jak co roku, na początku grudnia, lubuscy policjanci oraz pracownicy cywilni zaangażowali się w zbiórkę żywności, artykułów kosmetycznych oraz środków czystości, które za pośrednictwem regionalnego oddziału Caritasu zostaną przekazane osobom potrzebującym. Lubuscy stróże prawa hasło #POMAGAMYICHRONIMY wcielają w rzeczywistość – bożonarodzeniowa zbiórka „Torba Charytatywna Caritas” to kolejny przykład inicjatywy skierowanej do potrzebujących osób.

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. W naszych domach przygotowania do tych wyjątkowych dni ruszyły pełną parą. Wszyscy jesteśmy skupieni na bożonarodzeniowych zakupach, przygotowywaniu prezentów dla najbliższych czy chociażby kupnie choinki. W pędzie, który w najbliższych dniach nikogo już nie będzie dziwić, zawsze łatwo coś pominąć, o czymś zapomnieć. Jedno jest pewne. Lubuscy policjanci nigdy nie zapomną o potrzebie dzielenia się z potrzebującymi. To czas, kiedy ich serca jeszcze szerzej otwierają się na pomoc innym – osobom bezdomnym, samotnym i ubogim. Dlatego jak co roku policjanci oraz pracownicy cywilnie Komendy Wojewódzkiej Policji włączyli się w charytatywną zbiórkę „Torba Charytatywna Caritas”. To coroczna inicjatywa, która polega na zbiórce produktów pierwszej potrzeby, tak ważnych i przydatnych w domu przed świętami. A więc żywność, w tym słodycze, artykuły kosmetyczne oraz środki czystości – te wszystkie przedmioty przekazali policjanci przedstawicielom regionalnego oddziału Caritasu. W piątek (16 grudnia) przy wejściu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim stanął bus, do którego policjanci i pracownicy Policji spakowali zebrane przedmioty. Przedstawiciele Caritas przekażą je teraz osobom, którym pomoc przed świętami Bożego Narodzenia jest najbardziej potrzebna.

Policjanci każdego dnia kierują się hasłem „Pomagamy i chronimy”. Tegoroczna, bożonarodzeniowa zbiórka „Torba Charytatywna Caritas” to kolejny przykład inicjatywy skierowanej do tych, którzy najbardziej, zwłaszcza przed świętami, takiej pomocy potrzebują.

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim