Nocne działania zielonogórskiej drogówki – kontrole przewozów „NA APLIKACJĘ” Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W nocy z soboty na niedzielę (17/18 grudnia) zielonogórscy policjanci ruchu drogowego wspomagani przez kolegów z innych jednostek wspólnie z policjantami kryminalnymi, funkcjonariuszami Straży Granicznej oraz Inspekcji Transportu Drogowego prowadzili działania kontrolne przewoźników „na aplikację”.

Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego wspomagani przez kolegów z innych jednostek, kryminalnych oraz funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego i Straży Granicznej w miniony weekend prowadzili w nocy z soboty na niedzielę (17/18 grudnia) całonocne działania – kontrolowali pojazdy, których kierujący świadczą usługi przewozu osób „na aplikację”. Od godziny 20.00 patrole w kilku miejscach ustawiły punkty kontrolne.

Działania były ukierunkowane na zapobieganie wykroczeń i przestępstw przez kierujących taksówkami, w tym środkach transportu zamawianych za pośrednictwem aplikacji internetowych. Kierujący zatrzymywani podczas działań poddawani byli szczegółowej kontroli drogowej obejmującej posiadanie stosownej licencji na przewóz osób, stanu trzeźwości, sprawdzany był stan techniczny pojazdu oraz wymagane wyposażenie, a w przypadku cudzoziemców przeprowadzano kontrole legalności pobytu na terytorium naszego kraju. Weryfikowano również dokumenty pod kątem ich fałszerstwa.

Podczas akcji skontrolowano 95 pojazdów i ich kierujących. Policjanci ujawnili 21 wykroczeń porządkowych – dotyczących głównie brakujących wymaganych elementów wyposażenia pojazdu. Podczas kontroli policjanci ujawnili również 2 naruszenia przez cudzoziemców Ustawy o Transporcie Drogowym – brak wymaganej licencji do przewozu osób. Jeden z kierujących został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, wobec drugiego z nich wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu. Dodatkowo Inspekcja Transportu Drogowego wydała decyzję administracyjną wobec właściciela firmy przewozowej, który dopuścił do pracy kierujących bez wymaganych licencji. Grzywna w tym przypadku wynosi 12.000 złotych.

W trosce o bezpieczeństwo pasażerów taksówek zielonogórscy policjanci planują powtórzenie podobnych działań w przyszłości.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze