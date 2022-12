Policjanci kontrolowali przewozy osób „na aplikację”

Z piątku na sobotę policjanci na terenie Łodzi, Zgierza i Skierniewic przeprowadzili kontrole pojazdów i kierujących wykonujących odpłatny przewóz osób „na aplikację”. Choć pod lupę wzięto dużo szerszy aspekt bezpieczeństwa to w głównej mierze była to odpowiedź na pojawiające się na terenie kraju zgłoszenia przestępstw o charakterze kryminalnym, do których dochodziło właśnie w środkach transportu zamawianych przez na aplikację.