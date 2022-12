"Paczki dla Dzieciaka na Święta od Strażaka" – Policjanci wraz ze strażakami zorganizowali niespodziankę dla dzieci z „Przylądka Nadziei” we Wrocławiu Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W sobotę około godziny 17 w rejonie wrocławskich Krzyków widać było blask niebiesko-czerwonych świateł, a dobiegające do uszu mieszkańców dźwięki przypominały o zbliżających się świętach. Pod „Przylądkiem Nadziei” Strażacy już po raz 6 przygotowali akcję niespodziankę pod hasłem „Paczka dla Dzieciaka na Święta od Strażaka”. Do współpracy nasi koledzy zaprosili ponownie Policjantów. O oprawę muzyczną w duchu zbliżających się świąt zadbali muzycy z Orkiestry Policyjnej KWP we Wrocławiu. Mundurowi jeszcze przed odjazdem zapełnili miejsce pod choinką przy wejściu do budynku, pozostawiając dla dzieci mnóstwo prezentów.

Piękna akcja, zainicjowana potrzebą niesienia pomocy płynącą prosto z „mundurowych serc” dała wiele radości podopiecznym „Przylądka Nadziei”. Tuż po godzinie 17 przy ulicy Weigla we Wrocławiu, gdzie mieści się Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej, rozbłysły sygnały świetlne radiowozów i wozów strażackich. Całej akcji towarzyszyła Orkiestra Policyjna z mundurowymi z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, a także funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. Przy dźwiękach świątecznych piosenek oraz kolęd mundurowi przynieśli mnóstwo prezentów dla dzieci przebywających w szpitalu i zostawili je pod choinką stojącą przed wejściem.

Funkcjonariusze wraz ze strażakami utworzyli serce, w środku którego stali policyjni muzycy. Mundurowi świecili światełkami w kierunku juniorów, machali, a na wysięgniku wozu strażackiego czekał na nich Mikołaj i Śnieżynka, zaglądający przez szybę do sal z maluchami. Na spotkaniu nie mogło zabraknąć także Komisarza Lwa maskotki dolnośląskiej Policji, który chętnie pozował do zdjęć z najmłodszymi, ale także i starszymi. Szpaler aut przejechał kilka razy dookoła szpitala, włączając sygnały świetlne i dźwiękowe. Część z wozów była przystrojona świątecznymi światełkami.

Piękna inicjatywa, która daje radość tym najbardziej potrzebującym. Dziękujemy kolegom Strażakom za współpracę i mamy nadzieję, że zobaczymy się w podobnych okolicznościach również w następnym roku.