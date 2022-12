Policjanci uratowali skrajnie wyziębionego 48-latka Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szczęśliwie zakończyły się wczorajsze poszukiwania skrajnie wyziębionego 48-latka. Mężczyzna wyszedł z miejsca zamieszkania tydzień wcześniej i stracił kontakt z rodziną. Po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej pomoc policjantów z Komisariatu Szczecin – Niebuszewo na szczęście nadeszła w porę. Mężczyzna został odnaleziony w krzakach w stanie wyziębienia organizmu.

Wczoraj, 18.12.2022 roku, do Komisariatu Policji Szczecin - Niebuszewo wpłynęła informacja o mężczyźnie, który tydzień temu wyszedł z domu, nie informując najbliższych, dokąd idzie. 48-latek stracił kontakt z rodziną, która postanowiła ten fakt zgłosić Policji. Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne i niską temperaturę funkcjonariusze podjęli działania poszukiwawcze. W ciągu kilku godzin mundurowi dotarli do miejsc, w których mógł przebywać mężczyzna, niestety nigdzie go nie zastano. Spadająca temperatura powietrza spowodowała, że rozpoczął się wyścig z czasem.

Po kilku godzinach funkcjonariusze, dzięki pozyskanym wcześniej informacjom, znaleźli 48-latka na terenie ogródków działkowych. Mężczyzna był mocno wychłodzony, nie był w stanie porozumiewać się z policjantami, ani poruszać się o własnych siłach. Policjanci natychmiast zaprowadzili go do radiowozu i okryli kocem termicznym. Na miejsce przyjechała karetka pogotowia, której załoga udzieliła mężczyźnie pomocy na miejscu.