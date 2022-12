Kobieta straciła przytomność - pomocy udzieliły jej policjantki kryminalne Data publikacji 19.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj W miniony wtorek policjantki kryminalne z komisariatu w Śródmieściu udzieliły pomocy nieprzytomnej kobiecie, który leżała na chodniku przy ul. Długie Ogrody. 73-latka nie oddychała, a jej tętno nie było wyczuwalne. Jedna z funkcjonariuszek natychmiast podjęła resuscytację, a druga wezwała pogotowie ratunkowe. Poszkodowana trafiła do szpitala z przywróconymi funkcjami życiowymi.

W miniony wtorek, 13.12.2022 roku, około godziny 10.00 dwie policjantki kryminalne z komisariatu w Śródmieściu jadąc radiowozem nieoznakowanym na ul. Długie Ogrody zauważyły, że na chodniku leży nieprzytomna kobieta, a wokół niej stoi kilka osób. Funkcjonariuszki natychmiast zareagowały, podbiegły do poszkodowanej i udzieliły jej pomocy przedmedycznej. Policjantki oceniły funkcje życiowe 73-latki, a następnie po stwierdzeniu, że poszkodowana nie oddycha i nie ma tętna, jedna z nich przystąpiła do jej resuscytacji, natomiast druga funkcjonariuszka wezwała pogotowie ratunkowe. Resuscytacja trwała kilka minut do czasu przyjazdu karetki pogotowia. Następnie poszkodowaną zajęli się ratownicy medyczni i lekarz, którzy zabrali kobietę do szpitala z przywróconymi funkcjami życiowymi.