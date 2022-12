Odpowie za włamania i kradzieże baterii zasilających stacje przekaźnikowe sieci komórkowych

Śledczy z jasielskiej komendy zatrzymali mężczyznę odpowiedzialnego za włamania do stacji przekaźnikowych sieci komórkowych oraz kradzieże znajdujących się tam akumulatorów. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ustalenie sprawcy i rozwiązanie kilku spraw. Zatrzymany 32-latek przyznał się do zarzucanych przestępstw i złożył wyjaśnienia. Za kradzieże z włamaniem grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.