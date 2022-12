Czujnik czadu zadziałał ale 86-latek wyjął z niego baterie i zignorował sygnał

Jarosławscy policjanci interweniowali w jednym z mieszkań na terenie gminy Wiązownica, gdzie doszło do zatrucia tlenkiem węgla. W wyniku tego zdarzenia 86-latek jego 90-letnia żona oraz 65-letnia córka trafili do szpitala. Funkcjonariusze ustalili, że w mieszkaniu był zamontowany czujnik czadu, który uruchomił się już rano. Mężczyzna zignorował jednak ten sygnał i wyciągnął z niego baterie, ponieważ irytował go dźwięk, który dochodził z tego urządzenia.