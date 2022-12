„Oddajemy krew na święta” – kolejna edycja przedświątecznej akcji lubuskich policjantów Data publikacji 20.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci już od wielu lat przed świętami organizują akcję honorowego oddawania krwi, aby podzielić się tym co mają najcenniejszego – krwią, która ratuje życie. Do akcji zaprosili także mieszkańców Zielonej Góry oraz uczniów z klasy policyjnej Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku i Zespołu Szkół Technicznych. W akcji wziął udział także Komendant Miejski Policji w Zielonej Górze młodszy inspektor Maciej Sipek, który od wielu lat jest honorowym krwiodawcą.

W poniedziałek (19 grudnia) od godz. 9.00 do 12.00 przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze stanął krwiobus czyli specjalny mobilny punkt poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym w odpowiednich warunkach wszyscy chętni policjanci i mieszkańcy i uczniowie mogli oddać krew.

W akcji wzięli udział policjanci z komendy miejskiej i komisariatów w Zielonej Górze. Zwykle w akcjach oddawania krwi biorą udział zarówno osoby robiące to regularnie i mające status Honorowych Dawców Krwi jak i ci, którzy krew oddają po raz pierwszy lub robią to okazyjnie. W tym roku po raz pierwszy do akcji włączyli się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Zielonej Górze, a kolejny już raz uczniowie klasy policyjnej z Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku. „Oddajemy krew na święta” to już kolejna edycja przedświątecznego oddawania krwi, a ósma w ogóle akcja krwiodawstwa zorganizowana przez zielonogórskich policjantów.

Pierwsza akcja przed Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze została zorganizowana pod koniec września 2016 roku, a miała na celu zwrócenie uwagi na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także zaakcentowanie tego, że policjanci ratują życie nie tylko poprzez codzienną służbę, ale także oddając honorowo krew.

Podczas tegorocznej akcji zebrano 9 litrów krwi, która zostanie przekazana potrzebującym.

Przy Komendzie Miejskiej Policji działa Klub Honorowych Dawców Krwi, założony w 1983 roku. Dzięki zaangażowaniu jego członków w propagowanie idei honorowego krwiodawstwa. Klub prężnie działał od początku swojego istnienia, a już w 1989 roku Klub oddał łącznie 116 litrów krwi i z tego tytułu za swoją działalność został uhonorowany Odznaką II stopnia HDK. Aktualnie klub zrzesza 25 członków, którzy regularnie oddają krew.

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze