Tafla lodu spadła z naczepy tira na osobówkę. Policjanci apelują o odśnieżanie pojazdów Data publikacji 20.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci apelują o odśnieżanie pojazdów przed wyruszeniem w trasę. Zaniedbanie tego obowiązku stwarza zagrożenie w ruchu drogowym, a w przypadku policyjnej kontroli zakończy się wysokim mandatem.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku rano na oświęcimskim odcinku drogi krajowej numer 44. Jeden z kierowców jadących tą trasą powiadomił, że na przednią szybę jego samochodu osobowego spadła tafla lodu, która zsunęła się z naczepy jadącego przed nim tira. Mężczyzna o zagrożeniu powiadomił operatora numeru alarmowego 112, po czym klaksonem i światłami dał kierowcy tira sygnał do zatrzymania się. Wtedy kierowca pojazdu zjechał na pobocze.

Na miejsce udał się jeden z policyjnych patroli. Mundurowi w rozmowie ze zgłaszającym ustalili, że w wyniku upadku tafli lodu na szybie renault powstały rysy. Mundurowi poinformowali sprawcę popełnionym wykroczeniu, nałożyli mandat karny, a także zobowiązali go do oczyszczenia naczepy z resztek śniegu i lodu.

Policjanci przypominają, że to na kierowcy spoczywa obowiązek odpowiedniego przygotowania samochodu do jazdy. Zgodnie z artykułem 66 Ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd, który uczestniczy w ruchu drogowym musi być tak wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób jadących nim lub innych uczestników ruchu.

Odśnieżone, oczyszczone z lodu i śniegu muszą być przede wszystkim szyby, dach, lusterka, reflektory, tablice rejestracyjne oraz kierunkowskazy. Apelujemy również do właścicieli i zarządzających firmami transportowymi, aby przypominali kierowcom samochodów dostawczych i ciężarowych o właściwym przygotowaniu samochodu przed wyjazdem w trasę.

Za niedopełnienie tego obowiązku kierujący może zostać ukarany mandatem karnym od 20 do 3000 zł lub może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu, gdzie grzywna może wynieść nawet 30 000 zł. Jeżeli jednak w wyniku zaniedbania spadający lód będzie przyczyną wypadku drogowego kierującemu grozi również odpowiedzialność karna. Za spowodowanie wypadku kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3, a w przypadku wypadku śmiertelnego grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.